사진=텐아시아DB

사진=tvN

사진=tvN

1997년생 배우 곽동연이 박보검과 호흡을 맞춘 소감을 얘기해 눈길을 끌었다.29일 tvN 예능 프로그램 '보검 매직컬'의 제작발표회가 온라인으로 진행됐다. 현장에는 박보검, 이상이, 곽동연, 손수정 PD가 참석했다.'보검 매직컬'은 이용사 국가 자격증이 있는 박보검을 중심으로 시골 마을에서 펼쳐지는 마법 같은 이야기를 담았다. 박보검이 메인인 '헤어'를 맡고, 이상이는 '네일 케어와 고객 응대', 곽동연은 '요리'를 담당해 든든한 지원군으로 나선다. 이들은 약 1년간 장소 선정부터 리모델링까지 직접 참여하며 프로그램에 남다른 열정을 쏟아부었다.곽동연은 '보검 매직컬'에서 세 사람의 식사와 손님들에게 대접할 다과 준비 등 전반적인 요리를 맡았다. 그는 "다른 작업 때문에 해외에 체류하다가 귀국하자마자 이 프로젝트에 합류했는데, 두 분은 이미 자격증을 준비 중이셨다. 너무 당황스러웠다"고 말했다. 이어 "형들 사이에서 나는 몸으로 때워야겠다는 생각으로 최선을 다했다"고 덧붙였다.곽동연은 박보검에 관해 "고객분들을 대하는 마음이 너무 진심이고 섬세하고 깊어서, 동료 직원보다는 손님으로 만나면 좋겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다. 이어 "내가 손님이었다면 정말 고마웠을 것 같다. 그런 생각이 들 만큼 진심을 다하는 모습을 보며 많은 에너지를 얻고 배웠다"고 전했다.동료 직원으로서 고충이 있었냐는 너스레에 "밥이 식어간다"고 웃으며 답한 뒤, 박보검에 대해 "끝까지 머리 한 올도 놓치지 않겠다는 집념이 대표 원장다웠다"고 훈훈하게 수습했다.'보검 매직컬'은 30일 오후 8시 40분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr