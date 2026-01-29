사진=KBS

사진=KBS

사진=KBS

KBS 1TV '마리와 별난 아빠들'에 출연 중인 1974년생 배우 황동주가 부드러운 니트 룩으로 여심을 저격하고 있다. 그는 지난해 방송된 연애 예능 '오래된 만남 추구'에 출연해 이영자와 핑크빛 기류를 형성하며 이목을 끌었다.황동주는 '마리와 별난 아빠들'에서 주시라(박은혜 분)와 이혼 후 딸 마리(하승리분)의 아빠 후보 세 명 중 '진짜 아빠'로 인정받기 위해 고군분투하는 '강민보'로 변신해, 세심하면서도 카리스마 넘치는 연기를 펼치고 있다. 극 중 황동주는 겨울에 어울리는 다채로운 니트 패션으로 따뜻한 스타일링을 선보였다.황동주는 패턴 니트부터 파스텔 톤의 컬러 니트는 물론 포근한 질감의 울 소재까지 다양한 니트웨어를 완벽하게 소화하며 캐릭터의 따뜻한 면모를 극대화했다. 은은한 색감 매치는 '강민보'라는 인물의 섬세한 성격을 고스란히 보여주면서 극의 몰입도를 높였다.또한 앞치마 등 소품을 활용해 '에겐남' 면모를 선보이며 시청자에게 호평을 끌어내고 있다. 자연스러움과 세련미를 동시에 잡은 황동주 표 니트 패션은 극에 '보는 재미'를 더하고 있다.안정적인 연기력은 물론, 캐릭터에 완벽하게 녹아든 스타일링으로 시청자들의 시선을 사로잡은 황동주가 어떤 새로운 패션으로 또 다른 매력을 선보일지 앞으로의 활약에도 기대가 쏠린다.티앤아이컬쳐스 소속 '일일극의 황태자' 황동주는 KBS 2TV 드라마 '스캔들', '황금가면' 등과 각종 예능에서 활약했다. 황동주가 출연 중인 '마리와 별난 아빠들'은 매주 평일 오후 8시 30분에 방송된다이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr