가수 하성운이 함께 글램핑 데이트 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 22일부터 28일까지 '함께 글램핑 데이트 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이 이름을 올렸다. 하성운은 올해 ‘그때의 나에게’, ‘Ending Credit(엔딩 크레딧)’, 일본 애니메이션 주제곡 ‘Finale.(피날레.)’, ‘다시 첫사랑’ 등 다수 OST에 참여하며 보컬리스트로서의 저력을 증명했다. 또한 하성운이 속한 그룹 워너원(강다니엘, 박지훈, 이대휘, 김재환, 옹성우, 박우진, 라이관린, 윤지성, 황민현, 배진영)은 7년 만에 완전체로 리얼리티 프로그램에서 다시 뭉친다.2위는 더보이즈 주연이 차지했다. 주연이 속한 더보이즈는 지난 24일과 25일 양일간 중국 상하이에서 ‘THE BOYZ CHINA FANMEETING in Shanghai(더보이즈 차이나 팬미팅 인 상하이)’를 개최하고 현지 팬들과 만났다. 또한 더보이즈는 다음 달 6~7일 홍콩에서 열리는 '드림콘서트 2026'에 출연한다.3위는 라이즈 원빈이다. 원빈이 속한 라이즈는 현재 첫 월드 투어 ‘RIIZING LOUD’를 진행 중이다. 또한 라이즈는 세계 최대 IT·전자 전시회 'CES 2026' 개막 이틀 전인 1월 4일부터 미국 라스베이거스 윈 호텔에서 삼성전자가 개최하는 역대급 스케일의 '더 퍼스트룩' 행사에 유일한 K팝 그룹으로서 참석했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '난로 옆에서 같이 군고구마 구워먹고 싶은 남자 가수는?', '난로 옆에서 같이 군고구마 구워먹고 싶은 여자 가수는?', '난로 옆에서 같이 군고구마 구워먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '난로 옆에서 같이 군고구마 구워먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr