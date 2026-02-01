[공식] 황재균, 지연과 이혼 후 은퇴하더니…새출발 검증 나섰다 "제대로 보여주고파" ('예스맨')

사진제공=JTBC

황재균(38)이 '예능인'으로서의 새출발을 위해 자신의 경쟁력을 검증받는다.'예스맨'에 최근 은퇴를 선언한 전 프로야구 선수 황재균이 출연한다.황재균은 은퇴 이후 다양한 예능 프로그램을 통해 유쾌한 입담과 자연스러운 예능 감각을 보였다. 그는 "'예스맨'은 여러 종목 출신 선수들이 함께 경쟁하는 프로그램인 만큼, 야구인으로서의 저력을 제대로 보여주고 싶다"며 강한 자신감을 드러낸다. 이어 "야구 레전드 윤석민과의 시너지도 기대해달라"며 출연 소감을 밝혔다.'예스맨'은 대한민국을 대표하는 레전드 스포츠 스타들이 출연해 예능 경쟁력을 냉정하게 검증받는 생존형 서바이벌 프로그램이다. 매회 토크와 미션을 통해 점수가 매겨지며, 최하위 1인은 다음 회차 출연이 제한되는 룰로 긴장감을 더한다. '만루의 사나이' 황재균의 활약은 오는 2월 중 방송된다.황재균은 2022년 티아라 지연과 결혼, 여러 차례 별거설과 이혼설에 휘말리다 2024년 10월 이혼했다. 이후 2025년 12월 야구 선수 은퇴를 발표했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr