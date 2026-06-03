배우 진태현이 방송에 출연해 인터뷰를 진행하고 있다. / 사진=SBS '동상이몽2'

사진=SBS '동상이몽2'

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배우 진태현이 갑상선암에 억울함을 호소했다.지난 2일 방송된 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명' (이하 '동상이몽2')에서는 배우 박시은 진태현 부부가 출연해 결혼 11주년 근황을 전했다.이날 진태현은 아내 박시은과 함께 갑상선암센터를 찾았다. 진태현은 지난해 6월 갑상선암 수술을 받은 바 있다.그는 "1년 만에 왔는데 떨린다. 처음에 암이라고 했을 때 생각도 하기 싫었다"며 "크기는 크지 않았지만 위치가 좋지 않아 빨리 수술하는 게 좋다는 말을 들었다"고 회상했다.진태현은 진단 당시 "처음에는 운동도 열심히 하고 일찍 자고 일찍 일어나고 술, 담배도 안 하고 좋은 생각만 하는데 내가 왜?라는 생각이 들었다"며 "워낙 긍정적이라 빨리 나아야겠다는 생각만 했다"고 떠올렸다.진태현은 암의 재발 가능성을 알렸다. 그는 "지금은 남아있는 갑상선이 제 기능을 하고 있어서 훨씬 좋다. 수술 1년이 됐는데 재발 가능성이 있어서 재발하지 않았는지 확인하려고 다녀왔다"고 병원을 찾은 이유를 설명했다.진태현은 "완치 판정까지 5년이 걸리는데 1년이 가장 중요해 떨렸다"고 전했다. 아내 박시은은 "진태현이 스트레스를 끌어안는 성향이 문제 같다"며 "나는 스트레스를 반사하는데 자기는 흡수해서 키운다. 그러면 안 된다. 그냥 그러려니 하자"고 조언했다.한편 진태현은 지난해 5월 갑상선암을 고백한 후 다음달 수술, 3일 만에 퇴원했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr