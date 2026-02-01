사진=텐아시아DB

가수 이찬원이 '톡파원 25시' 4주년을 맞아 팬들에게 감사 인사를 전한다.오는 2일 방송되는 JTBC '톡파원 25시'에서는 인도네시아 롬복·코모도섬, 스웨덴 달라르나 붉은말 투어 그리고 뉴욕 아트 투어가 공개된다. 미술사 강사 이창용이 게스트로 함께한다.이날 스튜디오에서는 '톡파원 25시' 방영 4주년을 맞이해 그동안의 시간을 돌아보는 중간 점검 시간을 갖는다. 먼저 프로그램에 대한 각자의 기여도가 얼마인 것 같냐는 질문에 양세찬과 김숙은 1등 공신으로 시청자와 톡파원을 꼽아 훈훈함을 더한다. 반면 전현무는 "주변에서 '톡파원 25시'를 왜 이렇게 열심히 하냐는 소리를 들었다"라며 65%의 지분을 주장해 웃음을 자아낸다.이에 이찬원은 자신의 지분은 100%라는 파격적인 답변을 내놓으며 "영상 썸네일만큼은 내 지분이 100%"라고 말한다. 이에 출연진들은 "모니터링할 때마다 댓글 중 90%가 이찬원 이야기다"라며 증언을 쏟아내 '톡파원 25시' 4주년까지 이어진 이찬원 팬들의 열렬한 지지를 다시 한번 실감케 한다.첫 번째 영상에서는 출장 전문 톡파원 알파고가 인도네시아 롬복과 코모도섬으로 랜선 여행을 떠난다. 먼저 알파고는 롬복 남부에 위치한 아름다운 해변인 셀롱 벨라낙 비치를 찾아 물놀이를 즐긴다. 에메랄드빛 바다에서 마음껏 휴양을 즐기는 알파고의 모습에 김숙은 "이런 데서 한 달 살고 싶다"라며 부러움을 감추지 못한다.이어 알파고는 소형 박쥐를 만날 수 있는 구아 방깡 프라부로 향한다. 높이 11m의 입구를 지나 동굴 안으로 들어선 알파고는 동굴 천장에 우글우글 모여있는 소형 박쥐 떼를 마주한다. 특히 해가 진 뒤에는 먹이 사냥을 떠나는 박쥐 무리도 감상할 수 있는데, 수를 가늠하기 어려운 엄청난 대이동에 "출근길 같다", "장관이다"라는 감탄이 쏟아졌다는 후문.4주년을 맞이한 '톡파원 25시'는 2일 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr