그룹 르세라핌/사진제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌 멤버들이 요즘 '대세'로 떠오르는 산리오의 캐릭터 쿠로미와 마이멜로디를 만났다.르세라핌은 1일 오후 5시 서울 송파구 잠실종합운동장 실내체육관에서 이들 월드투어의 앙코르 콘서트 'LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN SEOUL'를 열었다.이날 콘서트 정규 무대 이후 앙코르로 진행된 'Kawaii (Prod. Gen Hoshino)'(카와이) 무대에서 르세라핌은 산리오의 인기 캐릭터 마이 멜로디와 쿠로미와 함께 무대에 올랐다. 두 캐릭터 탈을 쓴 댄서는 노래의 박자에 맞춰 멤버들과 칼군무를 선보였다.르세라핌은 지난해 4월 한국을 시작으로 일본, 아시아, 북미 등지 19개 도시에서 총 29회 공연을 펼쳤다. 이 중 12개 지역 공연을 전석 매진시켰다. 지난해 11월엔 도쿄돔에 입성해 양일간 약 8만 관객을 모집하기도 했다.한편, 르세라핌의 월드투어 앙코르 콘서트 'LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN SEOUL'은 지난 31일부터 1일까지 양일간 서울 잠실종합운동장 실내체육관에서 개최됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr