배우 최희진이 '아이돌아이'에서 함께 호흡을 맞춘 배우 최수영의 미담을 전했다.최근 서울 마포구 사람엔터테인먼트 사옥에서 지니TV 오리지널 드라마 '아이돌아이'에 출연한 최희진을 만나 이야기를 나눴다.지난 27일 종영한 '아이돌아이'는 아이돌 도라익(김재영 분)이 살인사건의 용의자가 된 상황에서, 그의 무죄를 밝혀야 하는 스타 변호사 맹세나(최수영 분) 가 팬심과 의심 사이에서 진실을 좇는 과정을 그린 로맨스 드라마다. 최희진은 극 중 타고난 외모의 재벌가 차녀이자 도라익의 전 연인 홍혜주 역을 맡았다.최희진은 최수영과 한 작품에서 호흡을 맞춘 소감에 대해 "정말 많이 배웠다"고 말했다. 그는 "평소 소녀시대의 엄청난 팬이라 긴장 했는데 잘 챙겨주시고 도와주셔서 감사했다"라며 촬영 당시를 회상했다.최수영의 미담을 전하기도 했다. 최희진은 "늘 현장에서 모든 스태프들의 이름을 다 외워서 불러주시더라. 정말 쉬운 일이 아닌데, 선배의 그런 모습을 보며 많이 배웠다"고 했다. 이어 그는 "첫 촬영부터 분위기를 편하게 만들어주셨다. 모두를 자연스럽게 이끌어주는 기둥 같은 선배였다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr