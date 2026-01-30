‘2021년 음주운전’ 리지, 극단적 선택 암시해…살기 힘들다고 눈물[TEN이슈]

그룹 애프터스쿨 출신 리지가 심리적 어려움을 토로했다.리지는 지난 28일 진행한 라이브 방송에서 연예인으로서의 삶에 대해 "연예인은 모든 게 다 드러나는 직업"이라며 "누군가 대외적인 활동을 하고 싶다고 하면 말리고 싶다. 특히 여자 아이돌은 난이도가 있는 것 같다"고 말했다.그는 이어 "이 일을 선택한 것 자체는 후회하지 않지만, 제 행동들에 대해서는 자책을 많이 한다"며 "우울감이 너무 심해 죽니 사니 이야기를 하다가 계정이 정지돼 이곳으로 왔다"고 덧붙였다.리지는 눈물을 보이며 "사람들은 이 좋은 세상에 왜 죽냐고 하지만, 제가 살기 너무 힘들다. 제가 힘들다는데 세상이 좋은 게 무슨 소용이냐"고 한탄했다.한편 리지는 2021년 음주운전 사고로 벌금형을 선고받은 이후 자숙의 시간을 가졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr