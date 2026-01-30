NCT 도영/ 사진=텐아시아 DB

그룹 NCT 도영이 군 복무 중에도 선행을 했다.국제구호개발 NGO 월드비전(회장 조명환)은 NCT 멤버 도영이 생일을 맞아 자립준비청년 지원사업을 위한 후원금 1억 원을 전달했다고 30일 밝혔다.도영은 보호 종료 이후에도 응원이 필요한 자립준비청년들의 상황에 공감하며, 청년들이 스스로 삶을 꾸려갈 수 있는 자립의 토대를 마련하는 데 보탬이 되기를 바라는 마음으로 이번 나눔을 결정했다.월드비전은 전국 13개 자립지원전담기관과 협력해 21명의 자립준비청년을 대상으로 주거비와 긴급 생계비 등 안정적인 일상 유지와 자립 기반 마련을 돕는 데 후원금을 활용할 계획이다.도영은 "꿈을 꾸는 모든 분들에게 작은 도움이 되고 싶다. 나도 언제나 변함없이 끝없이 꿈을 꾸겠다"라고 전했다.조명환 월드비전 회장은 "군 복무 중에도 소중한 마음을 보내주신 도영 후원자님의 진심 어린 나눔에 감사드린다"며 "이번 후원이 자립준비청년들의 삶에 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.도영은 지난해 10월에도 월드비전을 통해 우간다 부곤도 마을 학교 건축을 위한 후원금 1억 원을 기부해, 열악한 학습 환경으로 학업을 이어가기 어려운 아동들을 위한 안전하고 쾌적한 교육 공간 조성을 지원하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr