배우 고경표가 '언더커버 미쓰홍' 5화에서 기습 공격을 당해 바닥에 쓰러진다.오는 31일 방송되는 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍' 5화에서는 한마음이 되어 위기에 대처하는 301호 룸메이트 4인방의 연대, 홍금보(박신혜 분)의 정체를 의심하는 신정우(고경표 분)의 소리 없는 압박이 그려진다.앞선 방송에서는 한민증권에 위장 잠입한 홍금보가 비자금 장부와 내부 고발자 '예삐' 찾기에 난항을 겪었고, 그 과정에서 크고 작은 사건들이 발생했다. 특히 홍금보와 고복희(하윤경 분), 강노라(최지수 분), 김미숙(강채영 분)이 한 지붕 아래 모여 연대하는 모습은 시청자들의 마음을 훈훈하게 했다.30일 공개된 스틸에는 네 여자가 생활하는 기숙사 앞에 찾아온 신정우의 모습이 담겼다. 앞서 홍금보는 신정우 앞에서 뻔뻔스러운 태도로 무장하며 정체를 들킬 뻔한 상황을 여러 번 모면했지만, 신정우는 그에 대한 의심을 거두지 않았다. 예리한 시선으로 홍금보의 행적을 조사하던 그는 결국 홍금보가 생활하는 기숙사까지 살펴보게 된다.또 다른 스틸에서는 프라이팬을 들고 공격 모드로 전환했다가 잠시 주춤한 홍금보와 바닥에 쓰러진 신정우의 모습이 포착됐다. 함께 달려 나온 강노라와 김미숙뿐만 아니라 사감과 경비원까지 이 상황을 난처하게 지켜보고 있다. 여기에 모든 상황을 이해한 듯한 고복희까지 등장하며 기숙사 앞은 시끌벅적해진다. 과연 이 소동의 전말은 무엇일지 호기심을 자극한다.그런가 하면 이번 주 방송에서는 머리를 맞대고 함께 난관을 극복한 룸메이트 4인방이 특별한 연대감으로 똘똘 뭉치게 되는 사건이 펼쳐진다. 네 여자를 하나로 만든 사건이 무엇인지, 더욱 단단해진 우정으로 인해 어떤 해프닝이 발생할지 관심이 쏠린다.'언더커버 미쓰홍' 5화는 31일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr