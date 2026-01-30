사진제공=NEW, 외유내강

액션 영화 '휴민트'(감독 류승완)가 오는 2월 11일 개봉을 앞두고 본격적인 홍보 릴레이에 돌입한다. 방송부터 유튜브까지 장르를 넘나드는 전방위 행보로 예비 관객들과의 접점을 넓힐 예정이다. 배우들은 신세경 유튜브를 통해 '두쫀쿠 만들기'에도 도전하며, 홍보 콘텐츠만으로도 재미를 선사한다.영화 '휴민트'는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기를 그린 액션 영화로, 조인성, 박정민, 박해준, 신세경이 주연을 맡았다.2월 11일 개봉을 앞둔 영화 '휴민트'는 설 연휴 극장가를 정조준하며 본격적인 홍보 릴레이에 돌입한다. 먼저 2월 1일 유튜브 채널 '요정재형'에 출연하는 신세경은 작품에 대한 진솔한 이야기와 함께 색다른 매력을 선보일 예정이다. 작품 속 모습과는 또 다른 인간적인 면모를 공개하며 관객들의 기대를 모을 예정이다. 이어 2월 3일 저녁 9시 SBS '틈만 나면,'에는 조인성, 박정민, 박해준이 출연해 대중과 한층 가까이 호흡한다. 영화 속 긴장감 넘치는 이야기부터 촬영 비하인드까지, 예능을 통해 풀어내는 '휴민트'만의 색다른 재미가 관전 포인트다.조인성을 비롯해 정유진, 이신기는 2월 4일과 11일, 2부로 나뉘어 공개되는 '유튜브하지영'에 출연해 하지영과 깊이 있는 토크를 이어간다. 여기에 2월 6일 저녁 6시 5분 '유인라디오'에 박해준의 출연까지 확정되며, 예능과 유튜브를 아우르는 전방위 홍보로 관객과의 접점을 극대화한다. 특히 신세경의 유튜브 채널에서도 특별한 콘텐츠가 예됐다. 박정민, 박해준, 신세경이 함께 '두쫀쿠 만들기'에 도전하는 티저 영상이 신세경의 소셜을 통해 먼저 공개돼 관심을 끌고 있다.'휴민트'는 2월 11일 전국 극장에서 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr