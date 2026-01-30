'48세' 전현무, 발기부전 처방 공개 후폭풍…남성 호르몬 음식서 '태도 급변' ('전현무계획3')

사진=텐아시아DB

전현무(48)가 차량 내 링거 논란을 해명하기 위해 '발기부전 처방'을 공개한 가운데, 남성 호르몬에 좋은 음식을 보자 태도를 급변한.30일 오후 9시 10분 방송되는 ‘전현무계획3’ 16회에서는 여수를 재방문한 전현무, 곽튜브(곽준빈)가 과거 섭외에 실패했던 ‘백반 맛집’을 다시 찾아간 현장이 펼쳐진다.시즌1 당시 전현무, 곽튜브는 여수역 역무원이 추천한 ‘7000원 백반집’을 찾았으나 문이 닫혀 허탕을 쳤다. 이날 전현무는 “SNS에서 ‘전현무계획이 실패한 맛집’으로 유명해진 그 백반집을 다시 가보자”며 곽튜브와 ‘먹친구’ 여경래를 데려간다. 이동 중 전현무는 “여경래 셰프님 스케줄표를 보고 깜짝 놀랐다. 어떻게 나보다 바쁘게 사시냐?”고 안부를 물으며 ‘여경래 맛집’을 슬쩍 요청한다. 여경래는 “아내랑 가면 소스까지 사 오는 곳!”이라며 맛도리 ‘명태 전문점’을 알려준다.세 사람은 길을 걷다가 앞서 ‘전현무계획’이 방문했던 맛집이 확장된 모습을 발견해 ‘동공확장’을 일으킨다. 특히 곽튜브는 식당 외벽에 걸린 2년 전 자신의 사진을 보고 “지금보다 12kg 더 나갈 때”라며 과거를 소환해 짠내 웃음을 자아낸다. 반면 전현무는 “지역이 살아날 때 보람을 느낀다”며 진지한 속내를 드러낸다. 그러나 감동도 잠시, 마침내 ‘허탕의 기억’을 남긴 ‘7000원 백반집’ 앞에 도착한 세 사람이 또 한 번 긴장감에 휩싸인다고 해 섭외에 성공할지 관심이 모인다.여수의 ‘랜드마크’ 돌산대교 아래에 위치한 장어·새조개 샤브샤브 맛집에서 색다른 먹트립도 경험한다. 전현무는 커플로 가득한 포차 분위기에 “우린 힙한 곳만 다닌다”며 어깨를 으쓱하고, 갯장어 뼈 회와 튀김, 샤브샤브를 맛본 여경래는 “내일 또 생각날 맛”이라고 극찬한다. 그러나 훈훈하던 분위기는 남성 호르몬에 좋다는 부추 앞에서 급변한다. 전현무와 여경래가 서로 “나는 부추 필요 없다”고 양보하며 ‘승자 없는’ 부추 대전을 벌인 것.장난기로 인해 웃음꽃이 만발한 여수 먹트립의 결말은 이날 오후 9시 10분 방송되는 MBN·채널S ‘전현무계획3’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr