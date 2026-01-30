사진=작곡가 주영훈 SNS

작곡가 주영훈이 가수 김건모와의 만남을 공개했다.주영훈은 지난 29일 자신의 SNS에 "내 사랑하는 건모형. 3월 21일 서울 콘서트 가겠다"는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.이날 공개된 사진에는 주영훈과 아내인 배우 이윤미, 김건모가 나란히 서 있는 모습이 담겼다.사진 속 주영훈과 이윤미는 환하게 미소 짓고 있는 반면, 김건모는 다소 굳은 표정으로 정면을 응시해 대조를 이뤘다. 이에 주영훈은 "눈 밑 지방 수술도 같이 하자"라고 덧붙이며 친분을 드러냈다.한편, 주영훈은 2006년 이윤미와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있으며 김건모는 오는 3월 21일 서울 콘서트를 앞두고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr