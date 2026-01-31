김지민 충격적 과거 사진 공개됐다…♥김준호마저 "안 돼"('독박투어4')

사진=텐아시아DB

사진제공=채널S, SK브로드밴드

‘독박즈’가 김지민의 ‘단골 식당’에서 김지민의 학창 시절 사진을 접해 ‘극과 극’ 반응을 보인다. 김준호는 김지민의 과거 사진을 보고 놀라 ‘자체 검열’에 나선다.31일 밤 9시 방송되는 채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 35회에서는 국내 여행으로 ‘처갓집 투어’에 나선 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규가 김준호의 장모님과 아내 김지민이 강력 추천한 ‘동해 맛집’에서 대게 먹방에 돌입한다.독박즈는 동해 바다가 보이는 가정집 숙소에 짐을 푼 뒤, 근처 횟집으로 향한다. 이곳은 김지민의 동창생 부모님이 운영하는 횟집으로, 김준호-김지민 부부는 물론 김지민의 어머니도 자주 찾는 맛집이라고. 식당에 들어선 김준호는 “동해 사위 왔어요”라며 ‘팬미팅’ 분위기를 풍긴다. 직후 독박즈는 대게 두 마리와 모둠회 등을 푸짐하게 주문한다.잠시 후, 메인 메뉴인 대게가 등장하자 김준호는 빠른 스피드로 대게 몸통을 와그작 씹어먹는다. 이를 본 장동민은 “저렇게 대충 먹는 사람들은 주먹으로 명치 좀 맞아야 한다”며 극대노한다. 그러더니 그는 대게 살을 제대로 발라내는 노하우를 보여주고, 김준호는 ‘발골왕’ 장동민의 먹방 참교육에 큰 깨달음을 얻는다.훈훈한 분위기 속, 사장님은 이들에게 다가와 “오늘 오신다는 말을 듣고 특별히 챙겨 왔다”며 김지민의 초등학교 졸업 앨범을 건넨다. 홍인규는 “이거 방송에 나갈 수 있는 사진이냐”며 조심스러워한다. 아내 김지민을 보호(?)하기 위해 먼저 사진을 확인한 김준호는 “이건 안 돼”라고 자체 검열한다. 반면 유세윤은 “왜? 괜찮은 거 같은데?”라며 180도 다른 반응을 보인다. 김지민의 어린 시절 사진이 공개될 수 있을지 그리고 사장님이 추억하는 김지민의 학창 시절이 어땠을지에 궁금증이 쏠린다.김준호의 처갓집인 강원도 동해 묵호를 거쳐 장동민의 처갓집인 전북 군산으로 향하는 독박즈의 새해맞이 첫 국내 여행은 31일 밤 9시 방송되는 채널S ‘니돈내산 독박투어4’ 35회에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr