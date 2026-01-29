사진='나는 SOLO' 캡처

변호사부터 세무사까지 '나는 SOLO' 30기 출연자들의 역대급 스펙이 공개됐다.지난 28일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO'에서는 감성 '에겐남'과 박력 '테토녀'가 만난 솔로나라 30번지가 설레는 출발을 알렸다.이날 솔로남들은 훈훈한 비주얼에 섬세한 내면을 자랑했다. 가장 먼저 모습을 드러낸 영수는 'BTS 지민 닮은 꼴'의 뚜렷한 이목구비에 운동으로 다진 피지컬을 과시했고, "제가 차분한 편이라 상대는 밝고 재밌으면 좋겠다"는 이상형을 공개했다. 아이돌 비주얼 영호는 "긍정적이고 자존감 높은 분과 연애·결혼을 하고 싶다"며 경기 광주 자택, 부산 업무용 오피스텔까지 마련한 재력을 과시했다.영식은 댄디한 패션에 '5년 차 변호사'라는 반전 직업을 밝힌 뒤, "밤, 주말에도 일하니까 이런 절 이해해 줄 사람, 커리어에 야망 있는 사람을 만나고 싶다"고 말했다. 영철은 첫 연애 상대였던 여자친구와 11년 연애 뒤 헤어져 살이 15kg나 빠졌다는 사연과 함께, 세심한 배려녀를 만나고 싶다고 털어놨다. 곰돌이상 광수는 K과고 조기졸업-서울 명문대라는 탄탄대로 학력을 공개했고, "최근에 집을 샀다. 경기도 화성에 40평대 아파트를 마련했다"고 덧붙였다. 마지막으로 상철은 개업 4년 차 세무사로, 결혼까지 생각했던 여자친구와 상대 부모님의 반대로 헤어진 가슴 아픈 사연을 고백했다.반면 솔로녀들은 시원시원하고 쿨한 등장으로 시작부터 발랄한 매력을 발산했다. 영숙은 유명한 제약사 브랜드 매니저였고, "타깃(관심 있는 상대)을 정하면 딱!"이라고 직진녀임을 알렸다. 하이힐을 신고 다부진 팔자걸음으로 등장한 정숙은 경찰이라는 직업과 함께 "제가 센 성격이라 센 분들이랑 안 맞는다. 잘생긴 남자도 별로…"라고 이상형을 설명했다.이름이 적힌 족자를 맨손으로 끊어버린 순자는 킥복싱, 복싱 등을 즐기는 리얼 테토녀였고, "절 어필해서 혼인관계증명서의 공란을 채워보겠다"는 각오를 전했다. 아이유 닮은꼴 영자는 18기 영호의 회사 후배로, 대형 건설사의 현장 관리 감독자로 재직 중이었다. 귀여운 얼굴과 달리 캐리어도 혼자 번쩍 드는 영자는 "소개팅도 100번 넘게 한 거 같은데 사람 만나기가 쉽지 않다"며 순환 근무의 고충을 토로했다.옥순은 S예중-S예고-E대 무용과를 나온 무용 엘리트로, 딸을 위해 주말 부부도 감수하는 딸바보 아빠의 사랑을 듬뿍 받고 자란 셋째딸이었다. 네 자매 중 혼자 미혼이라는 옥순은 "꼭 짝을 만나고 싶다"고 결혼을 향한 간절한 다짐을 드러냈다. 끝으로 현숙은 캐나다 출신으로 "자기 계발과 도전의 마음으로 한국에 왔다. 좋은 사람 만나면 정착할 생각도 있다"고 진정성을 보였다.그런데 솔로남들은 매력 넘치는 솔로녀들의 등장에도 자리에서 일어나지 않고 수줍게 목례만 하는가 하면, 눈도 못 마주치지 못했다. 솔로남들과 달리, 솔로녀들은 첫 등장부터 분위기를 주도했다. 이후로도 극과 극의 분위기가 계속되자, 30기 솔로남녀는 자연스럽게 "우리 기수, 에겐남&테토녀 특집 아니냐?"며 스스로 기수 이름을 지었다.곧바로 시작된 솔로녀들의 첫인상 선택은 첫 만남 순간을 기록으로 남기는 미션이었다. 영숙은 영수에게 직진했고, 정숙은 상철과 손하트를 만들며 설렘을 유발했다. 순자는 "이상형이 맞았다"며 영수의 옆자리로 갔고, 영자는 "유일하게 '웃상'으로 계셨다"고 말했다. 옥순 역시 "하얀 분이 계속 방실방실 미소 지었다"며 영식을 택했다. 현숙은 "제 눈을 제일 많이 맞춰주셨다"라며 상철에게 직행했다. 솔로녀들의 선택으로 영수-상철-영식이 골고루 2표씩을 획득했고, 영호-영철-광수는 0표로 씁쓸함을 삼켰다.영식은 숙소에 도착하자마자 간식-물티슈-핫팩 등을 채운 보냉백 6개를 솔로녀들에게 선물했다. 솔로녀들은 짐을 푼 뒤 솔로남들에게 찾아가 먼저 대화를 걸었다. 취미를 공유하던 중 영철은 "혼자 산책하고 혼자 카페 간다"고 말했지만, 영자는 "혼자 캠핑 다니고, 텐트도 잘 친다"며 테토녀 마인드를 드러냈다. 이에 영철은 "제가 감당하기 힘든 분 같다"며 물러났지만, 영호는 "그래서 호감이 갔다"라고 영자를 향한 호기심을 내비쳤다. 영식 역시 "배울 점이 있을 거 같다"면서 영자에게 관심을 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr