역술가 박성준이 유재석의 관상을 언급했다.28일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 역술가 박성준이 출연해 관상과 사주에 대한 이야기를 풀어냈다.이날 방송에서 유재석은 "무한도전 연초 관상 특집 때 처음 뵌 걸로 기억한다"며 박성준과의 인연을 떠올렸다. 박성준은 "직업병이 있어서 그런지, 어떤 이야기를 해도 결국 사주 이야기로 흘러간다"며 웃음을 보였다.분위기가 무르익자 유재석은 "그럼 올해 '유퀴즈'는 어떨 것 같냐"고 물었다. 조세호가 하차한 가운데 박성준의 대답은 기대감을 불러일으켰다. 그는 다시 한번 제작진을 바라보며 "연애 인연은 짧거나 없고, 대신 일복이 터진 상들이 많다"며 "딴짓 못하고 일만 하게 될 상이라 유재석에게는 든든한 흐름"이라고 분석했다.이후 유재석의 얼굴을 유심히 살피던 박성준은 "기세 있게 올라오는 대운과 세운을 탔다"며 "그 운이 얼굴을 이겨냈"고 말해 현장을 폭소케 했다.유재석은 "아니 그냥 일복을 타고났다고만 하면 되지 '얼굴을 이겨냈다니...'"며 웃음을 참지 못했고, 박성준은 "결국 일복이다"고 강조했다. 이어 유재석은 "저는 많이 봤는데 왜 뜯어보냐"고 발끈했고, 이에 박성준은 "볼 때마다 새로운 것 같다"고 말해 웃음을 안겼다.한편 박성준은 지난 2024년 한 유튜브 채널을 통해 코미디언 박나래에게 "예전에 봤을 때보다 더 정신이 없어진 것 같다. 정신이 없다는 건 에너지가 응집되지 못하고 분열되는 거다. 뭐 하나 일관된 곳으로 에너지가 가지 않는다"며 "얼굴 그만 고치고 머리 좀 빗고 다녀라"고 조언해 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr