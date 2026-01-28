엄태웅, 누나 엄정화 유튜브에 등장했다…"이제 여행 올 일 별로 없어"('엄정화TV')

사진=엄정화 유튜브 영상 캡처
엄태웅이 누나 엄정화의 유튜브에 등장했다. 엄정화는 동생, 엄마와 나선 여행에 연신 행복해했다.

지난 27일 엄정화 유튜브 채널 'Umaizing 엄정화TV'에는 '엄마 그리고 동생 태웅과 함께한 제천 1박2일 여행 | 엄정화 Vlog (ENG)'라는 영상이 공개됐다.
엄정화는 동생 엄태웅, 어머니와 함께 제천으로 1박2일 여행을 떠났다. 이동 중 엄정화는 "여행을 가고 있다. 엄마와 동생과 셋이 오랜만에 단촐하게 여행을 가고 있다. 어디로 가냐, 우리의 고향 제천으로 가고 있다. 너무 신난다"며 즐거워했다. 카메라를 비추자 엄태웅도 가볍게 미소 지으며 손 인사를 했다.

어머니가 "제천에서도 유튜브 볼 거 아니냐"고 하자 엄태웅은 "우주에서도 보는데"라며 거들었다. 엄정화도 "우주에서도 볼 것"이라며 웃었다.

엄정화 가족은 불고기집으로 식사하러 갔다. 엄정화는 "여행 오니까 좋다. 태웅이랑도 너무 오고 싶었다. 이제 이렇게 같이 여행 올 일이 별로 없잖나. 그래서 너무 좋다"고 말했다.

김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr

