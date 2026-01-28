엄태웅, 누나 엄정화 유튜브에 등장했다…"이제 여행 올 일 별로 없어"('엄정화TV')

사진=엄정화 유튜브 영상 캡처

엄태웅이 누나 엄정화의 유튜브에 등장했다. 엄정화는 동생, 엄마와 나선 여행에 연신 행복해했다.지난 27일 엄정화 유튜브 채널 'Umaizing 엄정화TV'에는 '엄마 그리고 동생 태웅과 함께한 제천 1박2일 여행 | 엄정화 Vlog (ENG)'라는 영상이 공개됐다.엄정화는 동생 엄태웅, 어머니와 함께 제천으로 1박2일 여행을 떠났다. 이동 중 엄정화는 "여행을 가고 있다. 엄마와 동생과 셋이 오랜만에 단촐하게 여행을 가고 있다. 어디로 가냐, 우리의 고향 제천으로 가고 있다. 너무 신난다"며 즐거워했다. 카메라를 비추자 엄태웅도 가볍게 미소 지으며 손 인사를 했다.어머니가 "제천에서도 유튜브 볼 거 아니냐"고 하자 엄태웅은 "우주에서도 보는데"라며 거들었다. 엄정화도 "우주에서도 볼 것"이라며 웃었다.엄정화 가족은 불고기집으로 식사하러 갔다. 엄정화는 "여행 오니까 좋다. 태웅이랑도 너무 오고 싶었다. 이제 이렇게 같이 여행 올 일이 별로 없잖나. 그래서 너무 좋다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr