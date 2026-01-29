사진=나무엑터스

나무엑터스 신예 최효주가 '애 아빠는 남사친' 출연 소식을 전했다. 나무엑터스에는 박은빈, 송강, 박지현, 노정의 등 다수의 유명 배우가 소속됐다.2월 4일 공개되는 '애 아빠는 남사친'은 연애도 결혼도 안 했지만 육아는 함께하는 남사친 여사친의 대환장 로맨틱 코미디 숏드라마다. 레진 엔터테인먼트가 새롭게 런칭하는 숏드라마 전문 플랫폼 '레진스낵(Lezhin Snack)'의 런칭작품으로서 해당 플랫폼을 통해 독점 공개된다. 무엇보다 영화 '스물', '극한직업'과 드라마 '멜로가 체질' 등을 연출하여 위트 있는 연출력으로 인정받은 이병헌 감독이 각본 및 연출에 참여해 관심이 쏠리고 있다.극 중 최효주는 아역배우 출신이자, '남사친' 구인(김신비)에게 '애 아빠'가 되어달라는 부탁을 하는 '제아'역으로 분한다. 갑작스러운 임신에 당황하지만 책임감을 가지고 구인과 함께 아이를 키우며 점차 성장하는 인물이다. 최효주는 유쾌한 티키타카 케미부터 로맨스, 가족애까지 새로운 모습들을 보여주면서 활약할 예정이다.최효주는 웹드라마 '플렌즈 서연대 22학번 편'으로 데뷔해 세련된 비주얼과 안정적인 연기력으로 눈도장을 찍은 신예 배우다. 특히 KBS N 웹드라마 '매일 재회해 드립니다'에서는 스포츠 간판 아나운서 '강은교' 역을 맡아 섬세한 표현력으로 회차를 거듭할수록 변주하는 인물의 감정선을 유려하게 그려냈다. 이 밖에도 최효주는 다수의 브랜드 광고와 뮤직비디오에도 출연해 시청자들에게 인상을 남기고 있다.이처럼, 차근차근 자신의 필모그래피를 써 내려가며 앞으로가 기대되는 신예로 자리 잡은 최효주가 처음 도전하는 숏드라마인 '애 아빠는 남사친'을 통해 보여줄 새로운 모습에 궁금증이 커진다.최효주가 출연하는 '애 아빠는 남사친'은 오는 2월 4일 레진스낵을 통해 전 회차가 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr