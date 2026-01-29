사진=텐아시아 DB

하성운, 스트레이 키즈, 라이즈, 이준호, 최립우, 에이티즈, 엑소, 세븐틴, 투모로우바이투게더, NCT DREAM이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 1월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.1월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다. 이번 1월 투표는 8일부터 지난 21일까지 진행됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 하성운은 지난 5일 오후 6시 디지털 싱글 '텔 더 월드'(Tell The World)를 발매했다. 디지털 싱글 '텔 더 월드'는 지난해 7월에 발표했던 미니 8집 '블레스드'(Blessed) 이후 1년 6개월 만에 발표하는 신곡이다. 또 그는 상반기 워너원으로 완전체 컴백할 예정이다. 워너원은 2017년 Mnet 서바이벌 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'를 통해 결성된 프로젝트 그룹이다. 2019년을 끝으로 활동을 종료했으나 '에너제틱', '부메랑', '뷰티풀', '봄바람', '활활' 등으로 많은 사랑을 받았다.2위에는 그룹 스트레이 키즈가 이름을 올렸다. 지난 29일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 스트레이 키즈 정규 1집 타이틀곡 '신메뉴'는 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 누적 재생 수 5억 회를 돌파했다. 이로써 최근 정규 1집 리패키지 앨범 '인생'(IN生)으로 K팝 4세대 보이그룹 첫 단일 앨범 스포티파이 15억 스트리밍을 넘긴 스트레이 키즈는 최초 기록을 하나 더 추가했다.3위는 그룹 라이즈다. 라이즈는 지난해 7월부터 첫 월드 투어 'RIIZING LOUD'를 진행 중이다. 서울을 시작으로 효고, 홍콩, 사이타마, 히로시마, 쿠알라룸푸르, 후쿠오카, 타이베이, 도쿄, 방콕, 로즈몬트, 뉴욕, 워싱턴 D.C., 시애틀, 샌프란시스코, 로스앤젤레스, 멕시코시티, 자카르타, 마닐라, 싱가포르, 마카오 등 전 세계 21개 지역을 순회하는 일정이다. 오는 2월 7~8일 마카오 공연 후 2월 21~23일 일본 도쿄돔에서 스페셜 에디션 공연을 펼치고 3월 한국으로 돌아와 서울 KSPO돔 피날레 공연을 할 예정이다.이어 이준호, 최립우, 에이티즈, 엑소, 세븐틴, 투모로우바이투게더, NCT DREAM 순이었다.하성운, 스트레이 키즈, 라이즈, 이준호, 최립우, 에이티즈, 엑소, 세븐틴, 투모로우바이투게더, NCT DREAM의 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr