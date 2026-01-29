한소희·전종서 실착 옷 선물로 준다…'프로젝트 Y' 굿즈 맛집

사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

영화 '프로젝트 Y'가 개봉 2주 차에도 계속되는 다채로운 극장 이벤트를 공개한다. 주인공 한소희, 전종서의 배우 실착 의상을 받을 수 있는 이벤트도 진행된다.'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 범죄 엔터테이닝 무비. '프로젝트 Y'가 개봉 2주 차를 맞아 마련한 다채로운 극장 이벤트로 화제를 모으고 있다.둘이 보면 더 유잼영화 속 절친 케미를 보여줬던 미선과 도경처럼, 같이 볼수록 더 짜릿한 재미를 느낄 수 있는 다양한 이벤트들이 마련됐다. 먼저 겨울방학을 맞아 메가박스와 롯데시네마에서 1월 29일부터 2월 8일까지 '겨울방학 심폐소생 할인쿠폰 이벤트'를 진행한다. 2인 이상 예매 시 1인당 8000원에 볼 수 있는 쿠폰을 증정하는 이벤트로, 자세한 내용은 각 극장 홈페이지 및 모바일앱, 플러스엠 엔터테인먼트 SNS에서 확인할 수 있다.할인쿠폰뿐만 아니라 친구, 가족 등 2인 이상 '프로젝트 Y' 관람 시, 다양한 경품을 주는 '버디 관람 이벤트'도 진행한다. 1월 28일부터 2월 10일까지 '프로젝트 Y'를 메가박스에서 2인 이상이 관람하고 이벤트 페이지 내에서 응모하면, 추첨을 통해 5명에게는 미선과 도경처럼 떠날 수 있도록 주유상품권(10만 원)과 로우로우 캐리어를, 10명에게는 제설 삽과 배우 친필 사인이 담긴 오리지널 티켓을 증정할 예정이다.개봉 2주 차에도 계속되는 굿즈 맛집의 굿즈 이벤트개봉 2주 차를 맞아, '프로젝트 Y'에 더 깊게 몰입할 수 있도록 소장 욕구를 자극하는 굿즈를 주는 극장 현장 증정 이벤트도 계속된다. 메가박스에서는 '프로젝트 Y'를 관람하는 메가박스 멤버십 회원 관객 대상으로 메가박스 무비타이틀을 선착순 증정한다. 메가박스 무비타이틀은 굿즈 맛집으로 알려진 메가박스의 오리지널 굿즈로, 영화의 금괴를 연상시키는 금빛 키링에 '프로젝트 Y' 의 타이틀 로고와 정보를 새겨 영화의 여운을 깊게 간직할 수 있다. 롯데시네마 관람객에게는 감각적인 비주얼로 뜨거운 반응을 끌어낸 스페셜 A3 포스터를, CGV 관람객에게는 캐릭터 엽서 세트를 증정한다. 또한 CGV와 롯데시네마에서는 2주차 주말인 1월 31일부터 관람객 대상으로, 영화 속에서 미선과 도경의 케미를 엿볼 수 있었던 '우정네컷' 사진을 선착순으로 증정한다.미선X도경의 실제 의상을 가질 수 있는 기회힙하고 세련된 무드로 관객들에게 색다른 느낌을 선사하고 있는 '프로젝트 Y'처럼, 이색 이벤트도 진행된다. 1월 28일부터 2월 10일까지 진행하는 '메가박스 1PICK 이벤트'에서는 '프로젝트 Y' 관람 후 이벤트 페이지에서 응모하는 관객 대상으로 추첨을 통해 미선과 도경의 의상을 선물로 증정한다. 실제 영화 속에서 미선과 도경이 입었던 의상을 가질 수 있는 기회인만큼, 관람객들에게 특별한 이벤트가 될 전망이다. 또한 한소희가 모델로 활동 중인 bhc 치킨과 협업한 할인쿠폰 이벤트도 진행된다. 1월 31일부터 메가박스 10개 지점(고양스타필드, 구의이스트폴, 대구신세계, 대전신세계 아트앤사이언스, 목동, 송도, 수원AK플라자, 신촌, 코엑스, 하남스타필드)에서 '프로젝트 Y' 관람 후 당일 매표소에서 지류 티켓을 인증 시, bhc 치킨 랜덤 할인쿠폰을 선착순으로 증정한다.'프로젝트 Y'는 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr