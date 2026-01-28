에이프릴 출신 이진솔/ 사진=텐아시아 DB

걸그룹 에이프릴 출신 가수 이진솔이 새출발에 나선다.27일 모덴베리코리아는 이진솔과 전속계약을 체결했다고 밝혔다. 모덴베리코리아는 "에이프릴 출신 이진솔과 전속계약을 체결했다"며 "다양한 활동을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 말했다.이진솔은 2015년에 DSP미디어 소속 걸그룹 에이프릴로 데뷔했다. 그는 다양한 방송 활동을 통해 다채로운 매력을 선보였다.에이프릴은 지난 2021년 같은 그룹 출신 이현주를 왕따시켰다는 의혹에 휩싸이며 2022년 1월 해체 수순을 밟았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr