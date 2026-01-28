사진=성시경 SNS

가수 성시경과 배우 차주영의 투샷이 화제다,성시경은 지난 27일 자신의 SNS에 차주영과 함께 찍은 사진을 올렸다. 같은 날 공개된 성시경의 유튜브 콘텐츠 '만날텐데' 녹화 당시 찍은 사진이다. 두 사람은 다정하게 밀착해 밝게 웃고 있다. 이들 앞에는 다양한 해산물이 차려졌다.성시경은 "예쁘고 솔직하고 매력 넘치는 차주영. 오늘 '만날텐데'네요. 저녁 6시. 날 걸 좋아한대서 요리 안 하고 수산시장. 영화 '시스터' 내일 개봉이래요. 미뤄왔던 큰 수술 했대요. 쾌차를 바라줍시다"라고 적었다.투샷을 본 누리꾼들은 "두 분 잘 어울린다", "다정해 보인다", "차주영 쾌차하길 바란다" 등의 반응을 보였다.한편, 성시경은 유튜브 콘텐츠 '만날텐데', '먹을텐데' '레시피' 등으로 대중과 만나고 있다. 차주영은 반복적인 코피로 이비인후과 수술을 진행했다. 차주영이 출연한 영화 '시스터'는 이날 개봉된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr