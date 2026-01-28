사진=텐아시아DB

방송인 전현무가 '아빠하고 나하고 시즌3'에서 세계적인 팝페라 거장 임형주와 의견 차이로 갈등을 겪는다.28일 방송되는 TV CHOSUN '아빠하고 나하고 시즌3'에서는 독창회 준비로 바쁜 임형주 모자의 모습이 공개된다. 공연장에 도착하자 임형주의 어머니 헬렌 킴은 "공연은 환상이다"라는 철칙을 바탕으로 공연의 총연출자, 스타일리스트, 아티스트의 컨디션 관리를 책임지는 매니저 역할까지 도맡으며 공연을 세세하게 챙겼다.그러나 리허설 도중 임형주 모자는 노래 선곡에 대해 대립했고, 임형주는 "난 음악에 있어서는 타협과 양보가 없는 사람이다. 감성과 감정을 다루는 사람인데 이럴 때 너무 섭섭하고 짜증 난다"며 속상해했다. 의상에서도 임형주의 어머니가 곡 콘셉트에 맞춰 화이트 수트를 준비하자, 임형주는 "백곰 같다"며 거부했다. 그러자 어머니는 "백곰이면 살을 빼"라고 지적했다.게다가 공연 직전 허밍으로 목 상태를 확인하는 임형주에게 어머니는 "시끄러"라고 단속했다. 임형주는 "목을 풀어야 노래하는데…이럴 때 억울하다"며 씁쓸해했다. 이에 임형주의 어머니는 "준비하는 소리가 들리면 관객한테는 신비감이 떨어질 수 있다"며 연출자로서 완벽한 무대를 보여주기 위해서 필요한 부분이라고 어필했다.이 모습에 한혜진은 "모든 건건이 부딪힌다"며 상극인 모자 관계에 놀랐다. 전현무는 "첫 무대부터 임형주의 목소리를 딱 듣고 싶은 건데, 신비감이 떨어진다는 말에 공감된다"며 임형주 어머니의 편을 들었다. 임형주는 "전현무 씨는 제 편이 아니라 헬렌 킴 편인 것 같다. 아들 하십쇼"라며 서운함을 토로했다. 이에 전현무는 "쉽지 않을 것 같다"며 급하게 발을 빼 웃음을 자아냈다.'아빠하고 나하고 시즌3'는 이날 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr