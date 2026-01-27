"민희진은 안 온다" 변호사 대리출석하는 뉴진스 탬퍼링 의혹 기자회견

그룹 뉴진스 탬퍼링을 둘러싼 의혹에 대한 기자회견이 열린다.27일 민희진 전 어도어 대표 소송대리인인 법무법인 김선웅 변호사는 "민희진 전 어도어 대표에 대한 어도어의 손해배상소송, 뉴진스 멤버 일부에 대한 어도어의 계약해지 및 손해배상소송과 관련하여 이른바 ‘뉴진스 탬퍼링’ 의혹에 대한 진실을 전달하기 위해 이번 기자회견을 개최하게 됐다"며 기자회견 개최 소식을 알렸다.다만, 이번 기자회견에 민희진은 참석하지 않는다. 김 변호사가 대신 출석해 해당 의혹과 관련해 프레젠테이션을 진행하며 설명하겠다는 전언이다.이번 기자회견은 서울 모처에서 28일 오후 1시에 열린다. 민희진 전 대표의 소송대리인이 어떤 의혹을 풀어줄지 주목된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr