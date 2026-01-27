이하이/ 사진=텐아시아 DB

가수 이하이가 1인 기획사를 불법 운영해 온 사실이 드러났다.27일 한 매체에 따르면 이하이가 대표로 있는 연예기획사 '에잇오에잇하이레코딩스'는 지난 21일 관할 마포구청에 대중문화예술기획업 등록을 마쳤다. 법인 설립일인 2020년 4월로부터 5년 9개월이 지나서야 등록한 것.해당 보도에 따르면 기획사 '에잇오에잇하이레코딩스'는 이하이가 대표 이사, 친언니 이 모 씨가 사내이사를 맡고 있는 가족 회사 형태다.문화체육관광부는 미등록 기획사 문제를 양성화하기 위해 지난해 말까지를 '일제 등록 계도기간'으로 정하고 자진 등록을 유도했다. 그러나 이하이 측은 이 기간이 종료된 지 3주가 지나서야 등록 절차를 밟았다.이와 관련 텐아시아는 이하이 소속사 두오버에 연락을 취했으나 닿지 않았다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr