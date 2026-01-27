사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC

2009년 한의사와 결혼한 가수 장영란이 '당일배송 우리집'에서 혼자 살고 싶다는 생각을 밝힌다.27일 방송되는 JTBC '당일배송 우리집'에서는 치열한 집 배정 게임 끝에 각자 원하는 집을 골라 입주한 멤버들이 저마다의 취향대로 자유시간을 보낸다. "나 혼자 써도 되는 거 맞아?"라며 멤버들 없는 넓은 집을 어색해하던 가비는 이내 음성 명령으로 노래를 틀고, 집 안을 누비며 단독 콘서트를 개최한다.평소 주부와 본업을 병행해 "가끔 혼자 지내보고 싶다는 생각을 한다"고 밝혔던 장영란은 오랜만에 찾아온 정적 속에서 사색을 즐긴다. 하지만, 휴식도 잠시 "잘 있나 모르겠네"라는 애정 어린 걱정과 함께 남편에게 꿀 떨어지는 영상 통화를 건 후 시어머니에게까지 내 집 자랑을 늘어놓아 가족 사랑꾼의 면모를 보여준다.다시 한 자리에 모여 점심과 티타임을 즐긴 멤버들은 MZ 가비의 주도하에 유행하는 릴스 찍기에 나선다. 걸그룹 아일릿의 귀여운 키링 챌린지부터 팝가수 Tyla(타일라)의 섹시한 CHANEL(샤넬) 챌린지까지 다양한 릴스를 섭렵해 나간다. 열정에 불탄 맏언니 김성령은 급기야 막내 가비에게 "머리채를 잡으라"며 챌린지를 위해 몸을 사리지 않는 모습을 보여 모두를 폭소케 한다.한편 게스트를 몰래 등장시키려는 김성령의 깜짝 카메라 작전도 펼쳐진다. 멤버들이 캠프파이어를 즐기고 있을 때, 후렴 부분에서 게스트가 직접 노래를 부르며 등장하기로 계획을 세운 것. 배우 주지훈, 김남길, 지창욱과도 친분을 자랑하는 이태원 바 사장님, 3세대 비주얼 가수라는 별명을 가진 특별 게스트의 정체가 궁금증을 모은다.'당일배송 우리집' 7회는 이날 오후 8시 50분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr