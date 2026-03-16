사진=텐아시아DB

사진='방과후 태리쌤' 캡처

사진='방과후 태리쌤' 캡처

배우 김태리가 '방과후 태리쌤'에서 대본을 대폭 수정해야 하는 예상치 못한 위기에 직면했다.지난 15일 방송된 tvN 예능 프로그램 '방과후 태리쌤'에서는 좌충우돌 속 더욱 단단하게 성장한 김태리의 모습이 그려졌다. 현재 '방과후 태리쌤'은 3주 연속 1%대 시청률을 기록하며 고전 중이다.이날 김태리는 버섯집 마당에서 다섯 번째 수업을 진행하게 됐다. 아이들의 학예회 공연 '오즈의 마법사' 배역이 정해졌기에, 역할을 맡아 본격적으로 장면 만들기에 도전했다. 김태리와 함께 최현욱, 강남 또한 열의를 다해 지도를 이어갔다.하지만 마음과 달리 수업은 쉽지 않았다. 아이들의 집중력이 흐트러지며 준비한 수업이 계획대로 흘러가지 않았기 때문. 김태리는 당황과 속상함 속에서 멘붕에 빠지기도 했다. 하지만 이내 놀이로 아이들의 흥미를 유발하는 순발력을 발휘하며 무사히 수업을 마쳤다.공연까지 얼마 남지 않은 상황 속 위기를 맞기도 했다. 결국 세 명의 선생님은 현실적 대안을 찾기 위해 머리를 맞댔다. 원활한 수업 진행을 위해 대책 회의에 나섰고, 끝내 대본을 대폭 수정하는 방향을 택했다. 김태리는 늦게까지 대사 하나하나를 아이들의 눈높이에 맞춰 수정하고서야 하루를 마무리했다.수업이 없는 날에는 기분 전환 겸 드라이브에 나섰다. 좋은 수업, 즐거운 수업을 향한 책임감에 잠을 제대로 이루지 못한 김태리였기에 재충전에 나선 것. 김태리와 최현욱은 잠시 숨을 고르는 시간을 가졌고, 고민과 속내를 나누며 서로에게 한 발짝씩 가까워졌다.여기에 연극반 음악 감독 코드 쿤스트의 합류는 선생님 군단에 활력을 불어넣었다. 바쁜 일정 속에서도 화상 통화를 통해 다양한 아이디어를 나누며 음악 회의를 진행해 온 두 사람. 김태리는 완성된 음악을 들으며 만족해하는 모습을 보였다.이렇듯 좌충우돌 속 더욱 단단해진 김태리를 필두로 최현욱, 강남, 코드 쿤스트까지 네 명의 선생님이 한 팀이 되어 새로운 국면을 맞게 된 가운데, 다음 주 방송에서는 이들의 또 다른 좌충우돌 활약이 그려질 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr