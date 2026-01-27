사진=젤리피쉬엔터테인먼트

그룹 빅스(VIXX)의 팬 콘서트 '2026 VIXX FAN CONCERT 'Case No. VIXX''가 전석 매진됐다.빅스(엔, 레오, 켄, 혁)는 오는 2월 21일과 22일, 서울 KBS 아레나에서 팬 콘서트를 개최하고 팬들과 만난다. 이번 공연은 지난 2019년 팬미팅 이후 약 7년 만에 선보이는 완전체 무대이자, 막내 혁의 전역 이후 첫 완전체 공연이라는 점에서 티켓 오픈과 동시에 높은 관심을 모았다. 더불어 전 회차 전석 매진을 기록하며 빅스를 향한 변함없는 팬심을 확인케 했다.앞서 공개된 팬 콘서트 포스터는 범죄 현장을 추적하는 디자인을 콘셉트로 팀명과 멤버들의 이름, 공연 일정과 장소를 사건 기록처럼 배치해 눈길을 끌었다. 증거 요소들이 더해진 탐정 콘셉트 무드는 'Case No. VIXX'라는 타이틀과 맞물리며 이번 팬 콘서트에서 펼쳐질 스토리와 무대에 대한 기대감을 한층 끌어올렸다.빅스는 데뷔 이후 '사슬 (Chained Up)', '다칠 준비가 돼 있어 (On and On)', '저주인형', 'Error', '도원경 (桃源境)' 등 독보적인 콘셉트와 완성도 높은 퍼포먼스로 확고한 입지를 다져왔다. 멤버들은 드라마, 연극, 뮤지컬 등 각자의 영역에서 활발히 활동 중인 가운데, 이번 팬 콘서트를 통해 그룹과 팬에 대한 변함없는 모습들을 선보일 계획이다.'2026 VIXX FAN CONCERT 'Case No. VIXX''는 2월 21일 오후 6시, 22일 오후 5시 서울 KBS 아레나에서 개최된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr