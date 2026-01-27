엔믹스/ 사진=JYP엔터테인먼트

그룹 엔믹스(NMIXX)가 미국 미디어베이스(Mediabase)의 '톱 40 라디오 차트'(Top 40 Radio Chart)에 입성했다.엔믹스의 정규 1집 타이틀곡 'Blue Valentine'(블루 밸런타인)이 미국 미디어베이스의 1월 4주 차(집계 기간 2026.01.18~2026.01.24) '톱 40 라디오 차트' 38위에 올랐다.미디어베이스의 '톱 40 라디오 차트'는 미국 메인스트림 라디오 방송국 송출 데이터를 바탕으로 순위를 집계하는 차트로 북미 대중음악 시장 내 대중적 확산을 가늠하는 지표로 여겨진다. 해당 차트 기준 엔믹스의 첫 톱 40 순위권 진입으로써 'Blue Valentine'의 글로벌 인기와 호평이 미국 메인스트림 라디오 내 실질적 성과로 이어졌음을 방증한다.엔믹스는 지난해 10월 13일 발매한 'Blue Valentine'으로 국내 주요 음원 차트인 멜론 톱 100, 일간 및 주간, 2025년 11월 월간 차트까지 최정상을 석권하며 커리어 하이를 달성했고 미국 빌보드를 비롯한 해외 주요 미디어 매체의 호평을 이끌었다.기세를 몰아 월드투어 < EPISODE 1: ZERO FRONTIER >(에피소드 1: 제로 프론티어)를 전개하고 더 큰 도약에 나선다. 오는 3월 17일(이하 현지시간) 마드리드, 20일 암스테르담, 22일 파리, 24일 프랑크푸르트, 26일 런던, 29일 토론토, 31일 브루클린, 4월 2일 내셔널 하버, 4일 어빙, 7일 오클랜드, 9일 로스앤젤레스 등지에서 단독 공연을 갖는다. 향후 개최지를 추가 발표하고 더 많은 관객과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr