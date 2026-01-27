'류시원♥' 이아영 "남편 그런 사람 아닌데"…6년 만에 방송 출연 결심했다('사랑꾼') [종합]

사진=TV CHOSUN '조선의 사랑꾼' 영상 캡처

'조선의 사랑꾼' 류시원의 아내 이아영이 남편은 알려진 이미지가 아닌 자상한 사람임을 알리고 싶어 방송 출연을 결심했다고 밝혔다.지난 26일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 류시원·이아영 부부가 윤정수·윤진서 부부와 만났다.윤정수 결혼식이 공개됐던 방송분에서 하객으로 참석한 류시원·이아영이 포착되면서 화제가 됐다. 결혼 6년 만에 방송에서 류시원 부부의 모습이 공개된 것이다.이아영은 "'이제 공개하는 거냐'는 연락을 많이 받았다"고 밝혔다. 류시원은 "아내를 공개하고 싶었다. 아내가 친구 만나러 가면 연락처 물어보는 남자가 많다. 걱정은 없지만 너무 많아서 신경 쓰인다. 이아영 강사는 류시원 아내라는 게 알리고 싶었다"고 공개 이유를 설명했다.이아영은 '방송 출연 결심 이유'에 대해 쉽게 입을 떼지 못했다. 이아영은 "처음에는 걱정을 많이 했다. 대중의 반응을 저도 모르게 신경쓰게 되더라"고 털어놓았다. 이어 "와이프 입장에서 봤을 때 '이런 사람이 아닌데, 좋은 사람인데, 사람들이 왜 이렇게 남편에 대해 안 좋게 얘기할까' 속상하고 답답했다"고 이야기했다.이아영은 "방송에 나갔을 때 또 그런 이미지도 비치면 어떡하나 걱정도 했다"면서도 "차라리 방송에 나가서 우리가 이렇게 예쁘게 잘 살고 있고, 우리 남편은 그런 사람이 아니라 다정한 사람이라는 걸 조금이나마 보여줄 수 있다고 생각했다"고 출연 결심 이유를 밝혔다.19살 연하인 이아영은 결혼 준비 중 대형 학원에서 7년 계약 조건으로 파격적인 제안을 받았지만, 거절하고 류시원과 결혼을 선택했다고 밝혔다. 류시원은 "나를 선택 고마웠고, 결혼 생활 내내 미안함으로 남아 있다. 나 때문에 기회를 놓쳤나 싶어서, 남편으로서 좋은 기회가 올 수 있도록 서포트하고 있다"고 말했다.류시원과 결혼해서 좋은 점에 대해 이아영은 "존재만으로도 항상 든든하고, 믿음직스럽다"고 전했다. 또한 "사랑하는 마음이 신혼 때와 달라진 거 없다. 나 스스로한테도 놀랐다"며 부부 금실을 자랑했다.류시원은 2020년 2월, 19살 연하의 대치동 수학강사 이아영 씨와 결혼했다. 두 사람은 2024년 딸을 낳았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr