사진=류진 유튜브

류진이 16살 둘째 아들 찬호의 취향을 폭로했다.26일 유튜브 채널 '가장(멋진)류진'에는 '오늘밤 셋째 계획?! 초호화 침대 버스 방문한 류진 부부 (부부토크, 아들교육)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 류진은 PD 출신 절친이 운영 중인 초호화 침대 버스에 방문했다. 절친이 준비한 AI 합성 사진에 류진 아내는 "잘생긴 것처럼 나왔다"며 감탄했다.이에 류진은 "잘생긴 것처럼 나온 게 아니라, 잘생겼다. 나 테토남이야"라며 갱년기의 예민함을 드러내 웃음을 안겼다. 직접 침대에 누워 본 류진은 "셋째 만들까?"라며 아내에 질척거려 폭소케 했다.부부 토크가 이어졌다. 절친이 아이들 메신저 사용을 금지하고 있다는 말에 류진은 "나도 집에서 핸드폰 많이 하는데, 대본까지 핸드폰으로 보면 아이들은 그냥 핸드폰 보는 걸로 알 거다. 그래서 대본은 종이로 프린팅 해두고 본다"며 아빠의 노력을 드러냈다.그러면서도 "아이들이 핸드폰 하는 걸 못 하게 강요할 수는 없다. 그러면 더 엇나갈 수 있다"고 덧붙였다.류진은 "'솔로지옥'이 15세이상관람가다. 그래서 찬호가 열심히 봤다"고 밝혔다. 아내는 "그래서 찬호 OTT 계정에서 볼 수 있었구나"며 놀라워했고, 류진은 "12세이상관람가로 시청을 제한하기에는 너무 애 취급하는 것 같아서 못 했다"고 토로했다.일주일 내내 러닝하러 나가는 남편을 살짝 의심해 따라 나갔다가 오히려 사이가 좋아졌다는 절친 아내를 보며 류진은 "우리 아내도 러닝 얘기는 했는데, 내가 뛰기 싫다"고 철부지 면모를 내비쳐 폭소케 했다.한편, 류진 첫째 아들 임찬형 군은 최근 미국 명문대인 버클리 음대(Berklee College of Music) 합격 소식을 전해 많은 축하를 받았다. 전공은 음악산업리더십(Music Business/Management)을 선택한 것으로 알려졌다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr