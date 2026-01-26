사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 29기 연상연하 특집에 출연했던 상철이 영자를 최종 선택하지 못한 것에 대해 깊은 후회의 심경을 전했다.ENA·SBS PLUS '나는솔로' 측이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '영자 누나를 놓치고 후회 많이 했습니다... 29기 상철&영자 단독 인터뷰'라는 제목의 영상이 올라왔다.단독 인터뷰 영상에서 상철과 영자는 종영 이후 다시 만나 방송 비하인드와 근황을 공유했다. 상철은 솔로나라 29번지에서의 시간을 되돌아보며 영자와 옥순 사이에서 고민했던 당시를 떠올렸다. 상철은 "두 사람 모두 매력이 많아 선택이 힘들었지만 방송을 직접 본 후 소중한 영자를 놓친 것에 대해 후회가 많이 된다"고 털어놨다.특히 상철은 "보석 같은 영자를 두고 한눈을 팔았던 본인의 행동을 뉘우치고 반성하고 있다"며 본인뿐만 아니라 아버지와 지인들까지도 영자를 놓친 것에 대해 아쉬워하며 자신을 질책했다고 덧붙였다.이에 대해 영자는" 상철의 애정이 식은 것을 느낀 순간 마음을 정리했었다"며 당시의 감정을 설명했다. 인터뷰 도중 두 사람은 현재 관계가 진전된 것처럼 장난을 치며 웃음을 자아내기도 했으나 곧바로 좋은 누나와 동생 사이로 지내고 있다며 선을 그었다. 상철은 방송이 끝난 후에도 따로 술을 마시거나 카페를 가는 등 친분을 유지하고 있지만 다시 돌아간다면 영자를 놓치지 않겠다며 거듭 아쉬움을 표했다.제작진이 아직 기회가 남아있는 것 아니냐고 묻자 영자는 "이미 버스가 떠났다"며 단호하게 대답해 관계 발전 가능성이 없음을 명확히 했다. 상철은 본인이 너무 어렸다며 감지덕지한 인연을 놓친 것에 대해 거듭 속상한 마음을 내비쳤지만 영자는 아예 가능성이 없다며 웃음 섞인 단호함으로 상황을 마무리했다.앞서 '나는솔로' 29기 결혼 커플 공개 전 다수 온라인커뮤니티에서는 영자와 상철이 결혼 커플이 아니냐는 의혹이 제기 된 바 있다. 하지만 공개된 결혼 커플은 정숙과 영철이었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr