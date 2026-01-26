키키/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 키키가 '젠지미'를 장착하고 돌아왔다. 키키(KiiiKiii·지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)가 26일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 2집 '델룰루 팩'(Delulu Pack) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.새 앨범에는 타이틀곡 '404 (New Era)'를 비롯해 'Delulu'(델룰루), 'UNDERDOGS'(언더독스), '멍냥', 'Dizzy'(디지), 'To Me From Me(투 미 프롬 미) (Prod. TABLO)' 등 총 6곡이 수록된다. 하음은 "멤버들끼리 새로운 도전이란 얘기를 많이 했다. 새롭고 다양한 모습을 보여드리고자 한다"고 말했다. 키야는 "앨범으로는 오랜만의 컴백이라 많이 기대했다. 오랜 시간 열심히 준비한 만큼 좋은 음악과 우리만의 색을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.타이틀곡 '404 (New Era)'는 웹사이트에서 페이지를 찾을 수 없을 때 나타나는 오류 코드 '404 Not Found'를 '좌표 없이 존재하는 자유'로 재해석한 곡이다. UK 하우스와 개러지 사운드의 경쾌한 리듬 위에 멤버들의 파워풀한 래핑과 섬세한 보컬이 어우러진다. 시스템 밖의 자유로운 존재를 재치 있게 풀어낸 가사가 인상적이다. 키야는 "다같이 모여서 처음 타이틀곡을 듣고 이구동성으로 '진짜 신선한 곡이다, 어디서 들어보지 못한 새로운 느낌이다'라고 이야기했다. 새로운 모습을 보여드릴 수 있을 것 같아 기대되고 신났다"고 설레는 감정을 내비쳤다.이번에도 '젠지'스러운 포인트를 가득 담았다. 수이는 "인트로와 후렴구에 반복되는 부분이 킬링파트다. '백지를 내도 100점'이라는 가사도 포인트"라고 밝혔다. 하음은 "셀카를 찍는 것 같은 안무가 들어가 있다. 그 부분이 '젠지미'의 요소가 아닐까. 또 '윙크, 윙크, 메롱'이라는 가사가 있다. 유쾌하고 함께 즐길 수 있는 키키식 젠지미를 나타낸 부분이다"라고 설명했다.지난해 3월 데뷔한 키키는 벌써 데뷔 1주년을 앞두고 있다. 그간 활동에 대해 이솔은 "작년 한 해는 감사한 것도 많고, 아쉬운 점도 많았다"고 평가했다. 그는 "아쉬웠던 부분은 아직 우리의 모든 모습을 보여드리지 못했단 것"이라며 "잠재력을 다 보여주기엔 시간이 짧았다. 그래서 이번 컴백에선 그런 부분을 보완해서 더 발전된 모습을 보여드리려고 노력했다"고 말했다. 지유는 "평가를 떠나 모든 과정과 결과들이 우리의 기반과 양분이 됐다"고 덧붙였다.키키는 지난 2025년 신인상 7개를 비롯해 14개의 트로피를 받았다. 수이는 "감사하게도 데뷔하고 많은 상들을 받았다. 우리끼리 이뤄낸 게 아니고, 우리를 도와주는 많은 스태프와 스타쉽 엔터테인먼트, 그리고 항상 응원해 주는 팬들 덕분이다. 앞으로 더 좋은 모습 많이 보여드려야겠다고 생각했다"고 했다.키키는 데뷔 초부터 '젠지미'라는 수식어와 함께해 왔다. 이솔은 "젠지 세대뿐만 아니라 모든 세대를 아우를 수 있는 그런 음악을 하고, 또 거기에서 나오는 에너지를 전달하는 것이 이번 컴백의 목표"라고 밝혔다.키키는 앞으로 더 큰 무대를 향해 나아가겠다는 각오다. 수이는 "팬들과 함께하는 시간을 더 늘려나가는 데 이어 큰 해외 페스티벌 등 다양한 무대에 서보고 싶다"고 목표를 밝혔다. 멤버들은 "아이브 선배님이 멋지게 무대를 했던 롤라팔루자나 서머소닉 같은 해외 큰 페스티벌에 우리도 서볼 기회가 있으면 좋겠다"며 눈을 반짝였다.키키의 미니 2집 '델룰루 팩'은 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr