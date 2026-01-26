'시청률 64.8%' 유명 여배우, 알고보니 뮤지컬배우 아내였다…"노래로 꼬셔서 결혼" ('미스트롯4')

사진제공=TV조선

배우 이현경이 남편과의 러브스토리를 밝힌다.TV CHOSUN ‘미스트롯4’가 최고 시청률 14%를 돌파했다. 특히 내가 아니면 상대가 탈락하는 지옥의 데스매치는 간절함으로 똘똘 뭉친 참가자들의 실력을 끌어올렸다.‘미스트롯4 미공개 스페셜’에 대한 관심도 뜨겁다. 본방송에서 볼 수 없었던 참가자들의 무대와 뒷이야기, 마스터들의 희로애락이 담긴 심사평까지 만날 수 있기 때문. 오는 27일 오후 10시 방송되는 ‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서는 ‘미스터트롯3’ 진(眞) 김용빈의 뜨거운 눈물도 만날 수 있다.‘미스트롯4’ 최연장자 참가자는 백발에 엄청난 굽의 하이힐을 신은 채 무대에 오른다. 73세라는 나이가 믿기지 않는 참가자의 포스는 흡사 패티김을 떠올리게 하기도. 참가자는 자신보다 나이 어린 참가자들과 경쟁에 대해 “자신 있다. 열심히 연습했다”라며 굳은 의지를 보인다. 흔들림 없는 그녀의 무대에 마스터들은 “정말 멋있다”라고 감탄하며 집중한다.그중에서도 김용빈 마스터의 반응이 시선을 강탈한다. 두 손을 꼭 모으고 노래를 듣던 김용빈의 눈이 서서히 촉촉하게 물드는 것. 무대가 끝난 후 김용빈은 “저희 할머니 생각이 나서 감정이 북받치면서 눈물이 났다”라고 말한다. 이어진 김용빈의 심사평에 다른 마스터들 역시 고개를 끄덕이며 공감한다. 김용빈을 울컥하게 한 최연장자 참가자의 무대는 ‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서 만날 수 있다.시청률 64.8%라는 경이로운 기록을 보유한 32년 차 배우 이현경도 트롯 도전을 선언한다. 이현경은 54세라는 나이가 믿기지 않는 동안 미모를 자랑해 놀라움을 자아낸다. 이현경은 이번 ‘미스트롯4’ 도전을 위해 남편인 뮤지컬 배우 민영기에게 특급 레슨까지 받았다고 털어놓는다. 이현경은 “남편이 노래를 가르쳐 준다고 꼬셔서 결혼했다”라며 부부의 숨은 이야기도 공개한다.이현경이 긴장되는 마스터 오디션 상황에서 예상도 못한 긴급 상황에 처한다고 해 궁금증을 유발한다. 마스터들 모두 놀란 32년 차 배우 이현경의 특별한 트롯 도전기는 이날 방송되는 ‘미스트롯4 미공개 스페셜’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr