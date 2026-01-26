태민/ 사진 = 빅플래닛메이드

그룹 샤이니(SHINee) 멤버 겸 솔로 아티스트 태민이 미국 그래미 뮤지엄(GRAMMY Museum)에서 글로벌 존재감을 각인시켰다.태민은 지난 20일(현지 시각) 미국 그래미 뮤지엄에서 열린 '글로벌 스핀 라이브(Global Spin Live)'에 출연해 토크와 퍼포먼스를 아우르는 무대를 선보였다.이날 태민은 진행자 에밀리 메이(Emily Mei)와 함께 아티스트로서의 커리어 전반을 돌아봤다. 지난해 성황리에 마친 월드 투어와 최근 펼친 라스베이거스의 단독 공연 소회를 비롯해, '아이돌의 아이돌' 수식어에 대한 생각까지 솔직하게 전하며 관객들의 공감을 자아냈다.특히 태민은 오는 4월, K-팝 남자 솔로 아티스트로서는 유일하게 '2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(Coachella Valley Music and Arts Festival, 이하 '코첼라')' 무대에 오르는 소감을 전하며 코첼라 무대에 대한 기대감을 고조시켰다.이날 공연의 하이라이트는 단연 태민의 독보적인 퍼포먼스였다. 태민은 'MOVE(무브)', 'WANT(원트)'등 히트곡 무대를 통해 전매특허인 절제된 섹시미와 유려한 춤선으로 현지 팬들을 사로잡았다. 또한, 아직 베일에 싸인 신곡 무대를 깜짝 공개하고 현장의 뜨거운 호응을 이끌어냈다.'글로벌 스핀 라이브'는 그래미 뮤지엄의 라이브 토크 및 퍼포먼스 시리즈로 글로벌 아티스트를 조명하는 인기 프로그램이다. 앞서 그래미 뮤지엄 측은 태민을 "깃털처럼 가볍고 유연하면서도 날카로운 춤선으로 알려진 아티스트"라고 조명한 바 있다.그래미 뮤지엄 공연장을 뜨겁게 달군 태민은 오는 4월 미국 최대 규모 음악 축제인 코첼라 무대에 올라 글로벌 행보에 박차를 가한다. 태민의 '글로벌 스핀 라이브' 출연분은 추후 그래미 뮤지엄 공식 채널을 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr