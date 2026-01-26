엔하이픈/ 사진=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 또다시 미국 빌보드 메인차트 최상위권에 안착했다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 25일(현지시간) 공식 홈페이지에 올린 차트 예고 기사에 따르면 엔하이픈(정원, 희승, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)의 미니 7집 'THE SIN : VANISH'가 최신 '빌보드 200'(1월 31일 자)에 2위로 진입했다.빌보드는 "'THE SIN : VANISH'는 음반 판매량 11만 3000장으로 '톱 앨범 세일즈' 1위를 찍었고, SEA 유닛(스트리밍 횟수를 환산한 판매량)은 9000장으로 집계됐다. 특히 (해당 집계 기간) 앨범 수록곡들의 공식 스트리밍 횟수가 951만 회를 기록하며 팀 최고 기록을 경신했다"라고 설명했다.이로써 엔하이픈은 6개 앨범을 연달아 빌보드 200 '톱 10'에 올려놓게 됐다. 'THE SIN : VANISH'를 비롯해 미니 3집 'MANIFESTO : DAY 1'(6위), 미니 4집 'DARK BLOOD'(4위), 미니 5집 'ORANGE BLOOD'(4위), 정규 2집 'ROMANCE : UNTOLD'(2위), 미니 6집 'DESIRE : UNLEASH'(3위) 등이다. 엔하이픈의 이 차트 입성은 아홉 번째다.엔하이픈은 'THE SIN : VANISH'로 발매 첫주 207만 장이 넘는 판매고를 올리면서 팀 통산 네 번째 '더블 밀리언셀러'를 배출했다. 이 앨범은 국내외 음반 차트에서 선전했다. 한터차트 주간 앨범 차트(집계기간 1월 12~18일) 정상을 밟은 것은 물론, 일본 라인뮤직 주간 '앨범 톱 100'(집계기간 1월 14~20일)과 오리콘 데일리 앨범 랭킹(1월 21일 자) 모두 차트 가장 높은 곳에 이름을 올렸다.엔하이픈은 지난 25일 SBS '인기가요'에서 후속곡 'Big Girls Don't Cry' 무대를 펼친 것을 끝으로 이번 앨범의 음악방송 활동을 마무리했다. 이들은 타이틀곡 'Knife'를 통해 서슬퍼런 카리스마와 칼각 군무를 보여준 데 이어 'Big Girls Don't Cry'로 위트 있고 그루비한 반전 매력을 자랑하며 폭넓은 콘셉트 소화력을 입증했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr