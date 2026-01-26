'프로젝트 Y' 포스터. / 사진제공=플러스엠 엔터테인먼트

영화 '프로젝트 Y'가 동시기 개봉작 주말 박스오피스 1위에 올랐다.'프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 그린 범죄 엔터테이닝 무비. 배우 한소희, 전종서가 주연을 맡았다.'프로젝트 Y'는 개봉 이후 동시기 개봉작 박스오피스 1위를 5일 연속 기록하며, 개봉 첫 주말 동시기 개봉작 중 주말 박스오피스 1위에 등극했다. 26일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면 '프로젝트 Y'는 개봉 주말인 23일부터 25일까지 동시기 개봉작들 중 가장 많은 관객을 끌어모았다. 개봉 첫날부터 동시기 개봉작 박스오피스 1위에 오르며 '만약에 우리'의 뒤를 잇는 흥행 주자로 이목을 집중시키고 있다.관람객들은 "오락적으로 재밌는 요소들이 버무려져 있어서 가볍게 보기 재밌었다", "기대 이상 몰입도도 있고 두 배우들 연기도 좋았다" 등 호평했다.'프로젝트 Y'는 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr