사진=텐아시아 DB

배우 이정하(27)가 해병대에 입대한다.이정하는 26일 해병대 교육훈련단에 입소해 국방의 의무를 시작한다. 이정하는 오늘부터 약 5주간 기초군사훈련을 받을 예정이며, 오는 2027년 7월 25일 전역할 예정이다.앞서 소속사 나무엑터스는 지난해 12월 "이정하는 해병대에 지원해 최근 합격 통보를 받았다"며 "내년 1월 26일 해병대 교육훈련단에 입소해 국방의 의무를 이행할 예정"이라고 밝힌 바 있다.이정하는 2023년 디즈니+ 오리지널 시리즈 '무빙' 시즌1에서 주인공 김봉석 역으로 많은 사랑을 받았다. 그러나 이번 군 입대로 이정하는 곧 제작될 예정인 '무빙' 시즌2에 함께하지 못하게 됐다. '무빙' 제작진은 김봉석 역할에 다른 배우 캐스팅을 진행 중이며, 올 여름 크랭크인을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다.한편 이정하는 2017년 웹드라마 '심쿵주의'로 데뷔했다. 이후 MBC '신입사관 구해령', '런 온', '알고있지만,' 등에 출연해 얼굴을 알렸다. 2017년에는 KBS2 아이돌 오디션 프로그램 '아이돌 리부팅 프로젝트 더 유닛'에 출연하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr