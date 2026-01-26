'손태영과 별거' 권상우, 알고보니 최지우와 이웃이었다…"같은 빌라서 거주, 어제도 만나" ('미우새')[종합]

사진=텐아시아DB

배우 최지우가 권상우와 같은 빌라에 거주 중이라고 밝혔다. 권상우 아내 손태영은 자녀들의 교육 문제로 미국에서 거주 중이며, 한국 집에는 권상우 혼자 생활하고 있다.지난 25일 방송된 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’(이하 '미우새')에는 최지우가 스페셜 MC로 출연했다.이날 최지우는 자신을 “노산의 아이콘”이라고 소개했다. 그는 46세에 첫 딸을 출산했다. 비(정지훈)의 아내이자 배우인 김태희에게 육아 조언을 구하냐는 질문에 최지우는 "아이들이 같이 발레 학원을 다닌다. 김태희가 2년 선배 맘이라 이것저것 많이 물어본다"고 말했다. 이어 "'언니, 이거 우리 아기한테 작다'면서 옷을 주기도 한다"고 고마워했다.현재 6세 딸의 대해서도 이야기 나눴다. 신동엽이 딸의 미모를 궁금해하자 최지우는 “제 눈에는 너무 예쁘다. 근데 엄마만큼 예뻐지려면 시간이 많이 걸릴 것 같다. 좀 두고 봐야 하지 않을까 싶다. 예뻐지겠죠”라며 웃었다.'천국의 계단'에서 호흡을 맞췄던 권상우와의 인연도 밝혔다. 그는 현재 권상우와 같은 빌라에 거주 중이라며 "어제도 우연히 엘리베이터에서 만났다"고 밝혔다.최근 권상우는 '하트맨', 최지우는 '슈가'가 개봉했다. 이에 최지우는 권상우와 "너 영화 개봉하더라?", "너도 하더라?"라는 대화를 나눴다며 "둘 다 잘 돼야 하지만 당연히"라고 본인의 영화가 흥행하길 바랐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr