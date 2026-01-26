사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

가장 험난한 북극 마라톤에서 극한크루가 자신의 한계와 마주했다.25일(일) 방송된 MBC '극한84'에서는 '끝판왕' 북극 마라톤에서 마지막 도전을 펼치는 극한크루의 모습이 공개됐다. 기안84, 권화운, 강남 세 사람은 각자의 목표를 가지고 레이스에 나서지만, 예기치 못한 고비와 반복되는 위기로 긴장감을 높였다.이날 방송은 미디어 소비 환경 변화를 반영한 채널 경쟁력 핵심지표인 2054 시청률 2.6%, 가구 시청률 5.2%를 기록하며 자체 최고 시청률을 또다시 경신했다. 특히 권화운이 끝까지 포기하지 않고 고통을 견디며 완주에 성공한 후, 눈물을 흘리는 장면은 7.5%까지 치솟으며 강한 여운을 남겼다. (닐슨코리아 수도권 기준)지난주 출발과 동시에 1등으로 치고 나갔던 권화운이 빙판 코스에서 연이어 추월을 당한 가운데, 이날 방송에서는 빙하 언덕과 미로 같은 빙판길에 고전하며 순식간에 6위까지 밀려나는 권화운의 모습이 그려졌다. 권화운은 이를 악물고 추격에 나섰지만 선두와의 격차는 쉽게 좁혀지지 않았다.그러나 빙판과 돌산을 지나 로드 구간에 들어서자 권화운은 "땅에선 내가 강자"라며 앞선 러너들을 추격하기 시작했다. 권화운은 맹수 같은 질주를 이어간 끝에 결국 1등까지 탈환하며 놀라운 반전을 만들어냈다. 이후 격차를 벌리기 위해 말수도 줄이고 달리기에만 집중했지만, 2등으로 뒤처진 그린란드 러너는 엄청난 스피드로 다시 권화운을 앞서나갔다.설상가상 다음 코스는 오르막 내리막이 반복되는 극한의 코스. 1등을 다시 따라잡기 위해 난코스에도 페이스를 유지한 채 달리던 권화운은 결국 23km 지점에서 몸 상태에 이상을 느끼며 멈춰서고 말았다. 처음 보는 권화운의 모습에 스튜디오는 충격에 휩싸였고, 권화운 역시 처음 경험하는 고비에 당황하는 모습을 보여 안타까움을 더했다.기안84는 '극한84'에서 도전한 세 번의 마라톤 중 가장 좋은 컨디션으로 레이스를 시작했다. 그러나 빙판 코스에 들어서자 전날보다 나빠진 주로 컨디션에 당황했고, 물웅덩이에 빠지고 미끄러지며 고전했다. 이에 기안84는 "강남의 털이 효과가 하나도 없다. 이번 대회도 망치면 다 뽑아버릴 것"이라고 분노해 웃음을 자아냈다.돌산 코스를 차분히 넘긴 기안84는 로드 구간에 진입하며 "내가 아는 시험 범위가 나온 기분"이라며 전략대로 페이스 조절에 집중했다. 하지만 끝없는 오르막과 내리막 구간에서 체력은 빠르게 소진됐고, 타는 듯한 갈증에 주로의 얼음을 뜯어먹어 보는 이들을 경악하게 했다. 북극 얼음의 신선함에 만족한 기안84는 "흙은 크런치처럼 느껴진다"고 후기를 전해 웃음을 더했다.꼴찌로 레이스를 시작했던 강남은 빙판 코스에서 예상 밖의 활약을 펼쳤다. 경쟁자들을 잽싸게 추월하고 물웅덩이를 가볍게 뛰어넘으며 "얼음 쪽이 잘 맞는다"고 말하는 모습은 '병아리 러너'의 반전을 보여줬다. 이상화와 결혼한 강남 역시 지옥의 오르막에서 고전을 면치 못했다. "이건 마라톤이 아니라 등산"이라는 말이 나올 만큼 혹독한 코스 속에서 갑작스러운 다리 통증을 호소하며 속도가 급격히 떨어졌고, 완주 여부 역시 안갯속에 놓였다.과부하가 온 다리로 다시 추격에 나선 권화운은 또다시 멈춰 섰고, 순식간에 5위까지 밀려났다. 그 사이 그린란드 러너가 1등으로 결승선을 통과했고, 권화운은 난생처음 겪는 근육 경련과 뜻대로 되지 않는 자기 모습에 달리기 인생 처음으로 한계를 실감했다.이를 악물고 달렸음에도 피니시 라인 앞에서 쓰러진 권화운은 고통을 견디며 다시 일어났고 3시간 45분 40초의 기록으로 완주에 성공, 최종 5위에 올랐다. 권화운은 처음 겪는 고비, 속상한 마음에 눈물을 흘리면서도 끝까지 포기하지 않는 모습으로 깊은 감동을 남겼다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr