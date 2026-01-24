홈 연예가화제 아일릿, 벌써부터 파리 감성 낭낭해 [TV10] 입력 2026.01.24 11:47 수정 2026.01.24 11:47 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 아일릿(원희, 민주, 윤아)가 2026 F/W 자크뮈스 파리 패션쇼 참석차 인24일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '핫시4' 김지영, 흑발로 변신하고 '무결점' 미모 기록했다…임신부 안 믿기는 아우라 이성경, 3살 연하 남배우와 초밀착 ♥스킨십…"MBTI 천상의 궁합, ENFJ인 내가 INFJ 건드려" 허경환, '놀뭐' 고정 아니었다…유재석은 방관, "어떻게 여기까지 왔는데" ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT