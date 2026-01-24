TV텐 바로가기
아일릿(원희, 민주, 윤아)가 2026 F/W 자크뮈스 파리 패션쇼 참석차 인24일 오전 인천국제공항을 통해 프랑스 파리로 출국했다.
아일릿, 벌써부터 파리 감성 낭낭해 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

