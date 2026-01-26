사진=박군 SNS

가수 박군이 아내 한영과의 근황을 전했다.박군은 지난 25일 자신의 SNS에 한영과 함께 찍은 사진을 올렸다. 공개된 사진 속 박군은 한영과 오붓하게 식사하는 모습이다. 그는 "아내랑 외식, 요즘 괜히 걱정해 주시는 분들도 많고 말도 안 되는 이야기들도 돌고 있지만 우리는 그냥 늘 하던 대로, 잘 지내고 있다"고 전했다.이어 "바쁜 일상 속에서도 같이 밥 먹고, 웃고, 사진 한 장 남길 수 있는 이런 시간이 참 고맙다"라며 "걱정해 주신 마음들 감사히 받고 오늘도 평범하고 건강한 하루 보내고 간다. 괜히 걱정마라"라고 덧붙였다.박군과 한영은 지난 2022년 결혼했다. 최근 두 사람을 둘러싸고 불화설, 이혼설 등 가짜 뉴스가 확산했고, 한영과 박군은 SBS '미운 우리 새끼'에 출연해 해명했다. 박군은 지난 18일 방송된 '미우새'에서 "아내가 아기 때문에 2년 가까이 병원에 다녔다. 힘들어서 예민해졌는데, 이게 아니더라도 예민해서 내가 조금만 건드려도 자다가 깬다. 그 얘기를 했더니 스킨십 리스라는 말이 나왔다"면서 "요즘은 집에 가면 포옹도 해준다. 마지막 키스는 이틀 전"이라고 해명했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr