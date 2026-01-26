이미지 크게보기 사진 = MBC '극한84'

이미지 크게보기 사진 = MBC '극한84'

기안84가 북극 마라톤 도전 중 결국 얼음을 뜯어먹는 장면이 공개돼 웃음을 유발했다.25일 방송된 MBC 예능 '극한84' 9회에서는 극한 크루들이 북극 마라톤 풀코스에 도전하는 모습이 전파를 탔다.이날 기안84는 로드 레이스 구간에 돌입 후 오르막길 앞에서 "누가 만든 거냐. 끝이 안 난다"고 분노했다. 이어 그는 "20km 이후에 고통이 찾아오더라"며 음수대를 찾았다.20km 마의 구간을 달리던 기안84는 "이제 다리가 안 움직인다"며 오르막과 내리막이 무한 반복되는 코스에 점점 속도를 잃고 방전된 모습을 보였다. 그렇게 한참을 걷다가 길가에 떨어져 있는 얼음을 주워 입으로 가져갔다.기안84는 얼음을 뜯어먹으며 "X 맛있다"며 감탄했고, 이어 "프랑스에서 마지막으로 먹었던 아이스크림이 생각났다"며 아이스크림처럼 맛있게 얼음 먹방을 선보였다.앞서 기안84는 새크루인 강남과 권화운에게 생일상을 받았을 때도 라밥 4인분 이상을 소화하며 폭풍 먹방을 선보여 많은 화제를 모았다.한편 MBC '극한84'는 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr