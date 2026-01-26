82메이저/ 사진=그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저가 서울 단독 콘서트를 성황리에 마무리하며 '공연형 아이돌'의 저력을 보여줬다.그룹 82메이저(82MAJOR, 남성모·박석준·윤예찬·조성일·황성빈·김도균)는 지난 24일과 25일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 5번째 단독 콘서트 '비범 : BE 범'을 개최했다.이번 공연은 티켓 오픈과 동시에 매진되며 이들의 막강한 티켓 파워를 실감케 했다. '영웅호걸'과 'Passport'(패스포트)로 화려한 포문을 연 82메이저는 'Gossip'(가십), '혀끝', '촉(Choke)' 등 대표곡들을 잇달아 선보이며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 멤버들은 폭발적인 에너지와 함께 '공연형 아이돌'다운 무대 장악력을 뽐내며 팬들의 환호를 자아냈다.특히 미니 4집 타이틀곡 '트로피(TROPHY)'와 '뭘 봐' 무대에서는 82메이저만의 강렬한 댄스와 탄탄한 라이브 실력이 빛을 발했다. 멤버 윤예찬의 DJ 퍼포먼스도 단연 압권이었다. 직접 리믹스 작업에 참여한 '트로피'로 시작된 디제잉은 멤버들이 합류하며 열광적인 축제의 장으로 변했다.또 82메이저는 '누나', '내꺼', 'MMGD', '1989', '말해뭐해', 'Summer Love' 등 멤버들의 개성이 돋보이는 유닛 무대로 다채로운 매력을 발산했다. 여기에 '10 Minutes'(텐 미닛) 리믹스 커버 무대까지 더해지며 팬들에게 특별한 즐거움을 선사했다.공연 말미 82메이저는 팬덤 에티튜드(82DE)를 향해 진심 어린 소감을 전하며 'Promise You'(프로미스 유)로 감동적인 피날레를 장식했다. 400석 규모에서 시작해 다섯 차례 연속 매진을 기록한 이들은 팬들과 함께 써 내려가는 성장 서사를 몸소 입증했다.82메이저는 최근 미니 4집 '트로피' 발매 5일 만에 초동 판매량 10만 장을 돌파하며 데뷔 후 첫 '커리어 하이'를 달성했다. 또한 일본 대형 매니지먼트사와 계약을 체결하며 글로벌 활동 범위를 넓히고 있는 가운데, 미국 '2026 아이하트라디오 뮤직 어워드'에서 'K팝 최고의 신인' 부문에 노미네이트되며 세계적인 주목을 받았다.서울 공연을 마친 82메이저는 일본, 브라질, 프랑스, 독일, 네덜란드, 영국에서 '비범 : BE 범'을 개최하고 현지 에티튜드와 K팝 팬들을 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr