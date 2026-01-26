사진=KOZ 엔터테인먼트

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR)가 처음으로 라이브 앨범을 선보인다.보이넥스트도어(성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학)는 26일 0시 공식 유튜브 채널에 올린 영상을 통해 2월 4일 오후 6시 첫 라이브 앨범 'BOYNEXTDOOR TOUR 'KNOCK ON Vol.1' FINAL - LIVE' 발매 소식을 알렸다.영상에는 지난해 7월 서울 KSPO DOME에서 진행한 파이널 콘서트 실황이 담겼다. 공연에서 가창한 미니 1집 'WHY..' 타이틀곡 '뭣 같아' 록 버전이 배경음으로 삽입됐다. 여섯 멤버의 탄탄한 가창력과 생생한 밴드 반주, 팬들의 함성이 어우러져 이날의 열기를 고스란히 전한다. 지난해 콘서트가 큰 호평을 얻은 만큼 이번 음반에도 기대가 쏠린다.보이넥스트도어는 라이브 앨범을 시작으로 올해 다양한 활동을 이어갈 예정이다. 이들은 지난 10일 열린 '제40회 골든디스크어워즈'에서 첫 정규 앨범을 준비 중이라고 밝혔다. 또한 같은 날 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 진행한 라이브 방송에서 콘서트 개최를 예고해 관심을 모았다.내달 14~15일에는 일본 도쿄 아리아케 아레나에서 개최되는 페스티벌 'BEAT AX'에 이틀 연속 헤드라이너로 무대에 오른다. 3월 7일 일본에서 열리는 TBS 'CDTV 라이브! 라이브! 봄의 대감사제 2026'과 3월 13일 대만에서 개최되는 '2026 가오슝 벚꽃 시즌 뮤직 페스티벌'에도 참석한다. 오는 4월에는 니혼TV에서 고정 예능 '보이넥스트도어 토모다치 베이스'를 선보일 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr