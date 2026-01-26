사진=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스 유닛 미사모(MISAMO)가 일본 첫 정규 앨범 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.트와이스 유닛 그룹 미사모는 2월 4일 일본 정규 1집 'PLAY'(플레이)를 발매한다. 지난 16일 타이틀곡 'Confetti'(컨페티) 음원과 뮤직비디오 선공개에 이어 26일 0시에는 공식 SNS 채널에 앨범 하이라이트 메들리 비디오를 선보였다.영상은 배우 사토 타케루의 깜짝 등장과 함께 진정한 왕좌의 주인공을 가리는 오디션을 시작한다. 미나는 원하는 것을 망설임 없이 선택하는 주체적 모습을 그린 'Turning Tables'(터닝 테이블스), 사나는 부드러움 속 강인함을 지닌 '누구나 한 번쯤 동경하는 존재'를 그린 'Ma Cherry'(마 체리), 모모는 혼란 속에서도 자신만의 빛을 발하는 모습을 담은 'Kitty'(키티)까지 솔로곡 퍼포먼스를 펼친다. 무대가 끝난 후 결과 발표 직전 미나, 사나, 모모는 벌칙을 주려는 심사자들에게 맞서고 결국 승리하며 모두 왕관을 쓰고 끝을 맺는다. 앨범에 수록된 12곡 중 세 솔로곡 이외에도 'Deep Eden'(딥 에덴), 'Hmm'(흠), 'Not a Goodbye'(낫 어 굿바이)가 배경음악처럼 삽입되어 한 편의 멋진 연극을 본 듯한 느낌을 전한다.이번 하이라이트 메들리 영상은 유명 배우 사토 타케루가 오디션 진행자로 특별 출연해 시청 흥미를 더했다. 정규 1집 앨범명처럼 콘텐츠가 연극을 주제로 한 만큼 배우와 함께하면 더욱 좋을 것 같다는 멤버들의 바람에서 시작해, 한국과 일본에서 인기를 구가하고 있는 사토 타케루가 제안에 응해 컬래버레이션이 성사됐다.정규 1집 'PLAY'는 미사모의 현지 첫 정규 앨범이자 2023년 7월 데뷔 앨범 'Masterpiece'(마스터피스), 2024년 11월 미니 2집 'HAUTE COUTURE'(오트 쿠뛰르)를 잇는 3부작의 엔딩을 장식하는 작품. 클래식하고 우아한 무드로 앞선 두 작품을 채우며 앨범명처럼 '명작', '최상'의 음악 아우라를 표현한 이들이 타이틀곡 'Confetti'를 비롯한 총 12곡으로 미사모만의 기승전결을 보여줄 일본 정규 1집 'PLAY'는 2월 4일 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr