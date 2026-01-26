사진='개그콘서트' 캡처

사진='개그콘서트' 캡처

사진='개그콘서트' 캡처

'개그콘서트' 공연 도중 한 개그맨을 향해 "여자를 때리려 한다"라고 야유가 쏟아져 모두의 웃음을 자아냈다.지난 25일 방송된 KBS2 '개그콘서트'에서는 급박한 상황 속에서도 "오히려 좋아"를 외치는 사람들의 이야기를 그린 '오히려 좋아' 무대가 펼쳐졌다. 이날 '오히려 좋아'에서는 테러범 김기열이 제주도행 비행기를 납치해 스위스로 가겠다고 선언했다. 내심 제주도로 가고 싶지 않았던 승객들은 환호를 내질러 웃음을 안겼다.이어 김기열에게 협상 전화가 왔다. 그는 1000억을 받는 대신 비행기를 다시 제주도로 돌리라고 제안했다. 김기열이 협상을 받아들이려 하자 조현민은 화들짝 놀라며 "테러하기로 했으면 끝까지 가야 할 거 아니냐. 우리가 도와주겠다"고 말했다. 이어 그는 테러범에게 공격당해 혼절하는 혼신의 연기를 펼쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.심문규는 국정원 요원임을 밝히고 테러범을 제압하겠다고 나섰다. 하지만 스위스 신혼여행을 바라던 손유담에게 오히려 제압당해 객석을 웃음바다로 만들었다. 심문규가 손유담을 공격하려 하자, 주변에서 "여자를 때리려 한다"며 야유를 보냈고 결국 작전은 수포로 돌아갔다.김기열은 뒤늦게 기장 송병철이 사라진 것을 알아챘다. 송병철을 찾자 알프스 소녀 분장을 한 송병철과 요들송 전문가 박성호가 등장했다. 두 사람의 등장에 비행기 안은 요들송 파티가 됐다.'나 혼자 살자'의 오정율과 윤재웅은 흉가 체험을 하다 귀신 서성경을 발견하고 쓰러졌다. 심장마비로 죽은 것이 아닐까 의심하고 있을 때, 저승사자 김여운, 어영진이 등장해 죽은 사람은 한 사람뿐이라고 말했다. 그때부터 시작된 두 사람의 살기 위한 몸부림이 웃음을 자아냈다.저승사자들이 산 사람은 패딩을 입었다고 하자, 윤재웅은 베개를 옷 속에 넣었고, 오정율은 송풍기로 바람을 불어넣어 옷을 부풀렸다. "죽은 사람은 지렸을 것"이라는 말에 윤재웅은 오정율 바지에 물을 뿌렸다. 특히 오정율은 윤재웅 바지에 볼링공을 넣어 큰일 본 것처럼 연출해 관객들의 웃음보를 자극했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr