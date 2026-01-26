"박나래 본인이 의사" 전 매니저 추가 폭로…'주사 이모'는 극단적 시도 주장, '그알' 후폭풍 [TEN이슈]

사진=유튜브 영상 캡처, SBS제공

'그알' 후폭풍이 거세다. 박나래 전 매니저는 박나래가 공항에서도 불법 의료 행위를 시도했다고 주장했고, 일명 '주사 이모'로 불리는 이 씨는 방송 후 극단적 시도를 했다고 주장했다.지난 24일 방송된 SBS '그것이 알고 싶다'에서는 박나래를 포함한 연예인들을 둘러싼 불법 의료 행위 의혹, 이른바 '주사 이모' 논란을 집중 조명했다.이날 방송에서는 '주사 이모' 이 씨가 강남 성형외과 의사이자 해외 환자 유치 업체 대표인 것처럼 행동하며 연예인과 의료진에게 접근했다는 의혹이 제기됐다.프로그램은 이 씨가 국내 의사 면허를 소지하지 않은 비의료인으로 파악됐다고 전했다. 이 씨의 남편이 "중국 의사 면허가 있다"고 주장했지만, 국내 의료법상 면허 없이 이뤄지는 의료 행위는 불법이라는 점도 함께 다뤘다.현재 이 씨는 의료법 위반 등의 혐의로 경찰 수사를 받고 있으며, 출국 금지 조치가 내려진 상태다. 경찰은 주거지와 차량 등에 대한 압수수색을 통해 의약품과 투약 장비 등을 확보한 것으로 알려졌다.꽈추형(비뇨의학과 전문의 홍성우)이 박나래에게 받은 메시지도 공개됐다. 그는 박나래가 자신에게 '주사 이모'를 소개해줬다고 고백했다. 박나래는 꽈추형에게 '나랑 친한 의사 언니가 있는데', '성형외과를 하는데 오빠네 병원 맞은편에서. 근데 언니가 외국 손님들을 주고 받는데, 거기서 비뇨기과 쪽으로 많이들 물어보나봐', '혹시 언니가 오빠랑 미팅 한번만 할 수 있나 해서'라며 명함을 보냈다.꽈추형은 "성형외과 의사 언니라고 보냈는데 굳이 반문할 필요 없어서 (물어보지 않았다). 대화할 때도 이 씨가 '실습' 등 의사들이 쓸법한 용어를 써서 의심하지 않았다"고 말했다.박나래의 전 매니저 A씨가 출연해 과거 박나래의 위태로웠던 투약 정황을 추가 증언하기도 했다. A씨는 "2023년 11월 대만 촬영 당시, 주사 이모 B씨가 술독과 음식 독을 빼주겠다며 현지까지 따라왔다"며 "귀국 당일 박나래가 공항 화장실에서 링거를 맞겠다고 하더라. 너무 말이 안 돼서 강제로 끌고 나와 차에 태웠다"고 밝혔다.그러면서 A씨는 "박나래 본인이 의사다"라며 "박나래가 본인에게 무엇이 얼마나 필요한지 직접 주사이모에게 요구했다. 병원에서는 처방이 안 되는 약들도 그를 통해서는 한두 달 치씩 대량으로 공급받아 본인 필요에 따라 사용했다"고 폭로했다. 이에 대해 이 씨 남편은 제작진과의 인터뷰에서 "연예인들이 의사인 줄 알았다는 건 말이 안 된다"고 주장했다.방송 후 주사 이모로 지목된 이 씨는 자신의 SNS에 '그것이 알고싶다'를 저격했다. 그는 "남편과의 대화를 인터뷰처럼 짜깁기하지 말라고 요청했는데도 몰래카메라를 사용하고 악마의 편집을 했다"고 주장했다. 이어 "제보자가 성형외과 전문의가 아니라고 하니 자막을 '의사'로 수정했다"고 지적했다.그러면서 제작진의 도 넘은 취재로 위해 극단적인 선택을 시도했었다고 밝혔다. 그는 "12월 한 달 내내 전화와 문자, 집 방문이 이어졌다. 1월 1일 새해 아침까지 찾아와 경찰이 출동하는 상황까지 벌어졌다"며 "그만 괴롭히라고 했음에도 이러한 상황이 반복됐다. CRPS(복합부위통증증후군)와 공황장애 등 난치병으로 영구 장애 판정까지 받았다"고 호소했다. 이후 그는 '시그널'이라는 문구가 적힌 이미지를 제외한 모든 게시글들을 삭제했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr