최수영, 김재영이 진실과 마주한다.지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이' 측은 11화 방송을 앞둔 26일 맹세나(최수영 분)와 도라익(김재영 분)의 일상을 뒤흔든 사건의 진실, 그 후폭풍을 예고하는 스틸을 공개했다.지난 방송에서 맹세나는 도라익의 고백을 선뜻 받아들이지 못했다. 그러나 떨리는 마음과 도라익을 향한 생각은 좀처럼 멈추지 않았다. 두 사람의 동거 사실과 '살인자의 딸'이라는 낙인이 폭로되는 위기 속, 맹세나와 도라익은 입맞춤으로 서로의 마음을 확인했다. 로맨스가 깊어지는 가운데, 압수품의 주인을 눈치챈 도라익의 엔딩은 진범에 대한 궁금증을 증폭시켰다.공개된 사진은 휘몰아칠 진실을 예고하며 호기심을 자극한다. 맹세나의 지시대로 탐문을 진행하던 박충재(김현진 분)가 수상한 단서를 발견한 것. 화들짝 놀라는 맹세나의 표정에서 심상치 않은 진실을 짐작게 한다.이어진 사진 속 복잡한 생각에 잠긴 도라익의 모습도 포착됐다. 앞선 예고에서 "그 진실이 아무리 아파도 이제 더는 도망가지 않을 거야"라는 도라익의 모습이 공개된 바, 복잡미묘한 표정 속 결연한 다짐이 느껴진다. 그런 도라익 앞에 등장한 맹세나. 위로가 필요한 듯 품에 안기는 도라익을 어루만지는 맹세나의 모습이 애틋하다. 과연 두 사람의 일상을 뒤흔든 살인 사건의 진실은 무엇일지, 이들이 어떤 방식으로 진실과 마주하게 될지 귀추가 주목된다.제작진은 "오늘(26일) 방송되는 11화에서는 맹세나와 도라익의 일상을 뒤집었던 강우성 살인 사건의 전말이 밝혀진다. 진실을 마주한 이들의 선택과 변화를 주목해달라"고 전했다. 앞서 지난달 열린 '아이돌아이' 제작발표회에서 김재영은 '100억 몸값'이라는 수식어를 단 변우석의 인기를 노린다며 작품에 관심과 기대를 부탁했다.'아이돌아이' 11화는 오늘(26일) 밤 10시 KT 지니 TV에서 공개되며, ENA를 통해 방송된다. OTT는 넷플릭스에서 볼 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr